Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

В первом полугодии крупнейший банк заработал 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что больше рекорда прошлого года. На этом фоне «Сбер» улучшил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год

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В первой половине 2024 года чистая прибыль Сбербанка достигла 816,1 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она увеличилась на 10,7% (тогда было 737,5 млрд руб.).

За второй квартал крупнейший банк заработал 418,7 млрд руб., что на 5,4% лучше результата второго квартала. За этот период прибыль на акцию составила 18,13 руб. Рентабельность капитала (ROE) Сбербанка по итогам полугодия достигла 25%, показав рост именно во втором квартале (+1,7 п.п.).

«Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала группы «Сбер» превысит 23% за 2024 год», — прокомментировал глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк таргетирует не уровень чистой прибыли, а значение рентабельности капитала. Но топ-менеджмент ранее пояснял, что повышение прогноза по ROE косвенно означает и улучшение прогноза по финансовому результату.

Из чего сложился финансовый результат «Сбера»

Во втором квартале Сбербанк нарастил основные компоненты прибыли, но также увеличил расходы на резервы, следует из отчета.