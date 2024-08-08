Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд
В первой половине 2024 года чистая прибыль Сбербанка достигла 816,1 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она увеличилась на 10,7% (тогда было 737,5 млрд руб.).
За второй квартал крупнейший банк заработал 418,7 млрд руб., что на 5,4% лучше результата второго квартала. За этот период прибыль на акцию составила 18,13 руб. Рентабельность капитала (ROE) Сбербанка по итогам полугодия достигла 25%, показав рост именно во втором квартале (+1,7 п.п.).
«Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала группы «Сбер» превысит 23% за 2024 год», — прокомментировал глава кредитной организации Герман Греф.
Сбербанк таргетирует не уровень чистой прибыли, а значение рентабельности капитала. Но топ-менеджмент ранее пояснял, что повышение прогноза по ROE косвенно означает и улучшение прогноза по финансовому результату.
Из чего сложился финансовый результат «Сбера»
Во втором квартале Сбербанк нарастил основные компоненты прибыли, но также увеличил расходы на резервы, следует из отчета.
- Чистые процентные доходы за апрель—июнь составили 713,2 млрд руб., прибавив чуть меньше 2% относительно уровней первого квартала. По итогам полугодия показатель превысил 1,41 трлн руб., что на 21,8% выше чистых процентных доходов за первую половину 2023 года.
- Чистые комиссионные доходы во втором квартале увеличились на 13,6% по сравнению с первым кварталом, до 209,5 млрд руб. По итогам шести месяцев эта статься дохода достигла 393,6 млрд руб. Год к году чистые комиссионные доходы «Сбера» выросли примерно на 10%.
- Расходы группы на резервы во втором квартале были почти вдвое выше, чем в первом, — 98,4 млрд руб. За шесть месяцев на покрытие возможных потерь по кредитам было направлено 151,7 млрд руб. Год к году расходы «Сбера» на резервирование снизились чуть больше чем на 18%.
- Чистая процентная маржа (NIM) группы во втором квартале сократилась незначительно, составив 5,84% против 5,88% в первом. Стоимость риска (CoR), наоборот, увеличилась вдвое — до 1%, но все же сохраняется на исторически низком уровне.
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