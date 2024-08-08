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Финансы ,  
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Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

В первом полугодии крупнейший банк заработал 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что больше рекорда прошлого года. На этом фоне «Сбер» улучшил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год
Сбербанк SBER ₽283,97 +0,63% Купить
Сбербанк SBERP ₽283,69 +0,65% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В первой половине 2024 года чистая прибыль Сбербанка достигла 816,1 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она увеличилась на 10,7% (тогда было 737,5 млрд руб.).

За второй квартал крупнейший банк заработал 418,7 млрд руб., что на 5,4% лучше результата второго квартала. За этот период прибыль на акцию составила 18,13 руб. Рентабельность капитала (ROE) Сбербанка по итогам полугодия достигла 25%, показав рост именно во втором квартале (+1,7 п.п.).

«Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала группы «Сбер» превысит 23% за 2024 год», — прокомментировал глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк таргетирует не уровень чистой прибыли, а значение рентабельности капитала. Но топ-менеджмент ранее пояснял, что повышение прогноза по ROE косвенно означает и улучшение прогноза по финансовому результату.

Из чего сложился финансовый результат «Сбера»

Во втором квартале Сбербанк нарастил основные компоненты прибыли, но также увеличил расходы на резервы, следует из отчета.

  • Чистые процентные доходы за апрель—июнь составили 713,2 млрд руб., прибавив чуть меньше 2% относительно уровней первого квартала. По итогам полугодия показатель превысил 1,41 трлн руб., что на 21,8% выше чистых процентных доходов за первую половину 2023 года.
  • Чистые комиссионные доходы во втором квартале увеличились на 13,6% по сравнению с первым кварталом, до 209,5 млрд руб. По итогам шести месяцев эта статься дохода достигла 393,6 млрд руб. Год к году чистые комиссионные доходы «Сбера» выросли примерно на 10%.
  • Расходы группы на резервы во втором квартале были почти вдвое выше, чем в первом, — 98,4 млрд руб. За шесть месяцев на покрытие возможных потерь по кредитам было направлено 151,7 млрд руб. Год к году расходы «Сбера» на резервирование снизились чуть больше чем на 18%.
  • Чистая процентная маржа (NIM) группы во втором квартале сократилась незначительно, составив 5,84% против 5,88% в первом. Стоимость риска (CoR), наоборот, увеличилась вдвое — до 1%, но все же сохраняется на исторически низком уровне.

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Сбербанк отчетность по МСФО чистая прибыль
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