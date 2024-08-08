 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Инкассаторы ЦБ закрыли предприятие по бронированию автомашин

Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Росинкас», один из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернул бизнес по бронированию машин из-за санкций и оттока сотрудников на оборонные заводы. Спецтранспорт есть где закупать, подчеркивают в объединении
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Российское объединение инкассации «Росинкас», подконтрольное Банку России и отвечающее за перевозку наличных денег в территориальные подразделения регулятора, вынуждено было ликвидировать собственное производство по бронированию автомобилей. Об этом РБК рассказал председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев. Он пояснил, что это произошло в том числе из-за перехода сотрудников предприятия на оборонные заводы.

«Свое подразделение по бронированию, которое базировалось в Казани, мы ликвидировали, так как считаем, что каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим. Мы не планируем конкурировать с оборонными предприятиями. Да, у нас своя государственная задача, но считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — сказал Медведев.

Почти за два года с начала специальной военной операции на Украине на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) перешли примерно 500 тыс. человек, оценивали в Минпромторге. Средняя зарплата сотрудников на таких заводах увеличилась на 20–60%.

Речь идет о филиале «Росинкаса» в Татарстане. Он занимался бронированием транспорта с 2019 года, адаптируя для нужд инкассаторов машины Ford Sollers, которые производились на заводе в Елабуге. Филиал «Росинкаса» имел статус завода — изготовителя бронирования транспортных средств и мог присваивать доработанным машинам новые VIN-коды (уникальные номера автомобилей). В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в частности на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 года концерн вышел из капитала совместного предприятия, продав 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета.

Весной 2024 года глава «Росинкаса» говорил в интервью «Банковскому обозрению», что работа предприятия по бронированию автомобилей приостановилась «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».

«На рынке существенные проблемы с приобретением бронированного транспорта», — сказал РБК Медведев. После остановки собственного производства «Росинкас», по его словам, решил закупать уже готовые бронированные автомобили на базе ГАЗ и ВАЗ. В этом году инкассаторское объединение намерено заключить договор на приобретение 100 бронированных автомобилей «ГАЗ» и столько же марки «ВАЗ», но фактические сроки поставки машин могут быть увеличены.

«Получить быстро именно столько готовых машин вряд ли получится — все используемые при бронировании материалы в первую очередь идут на фронт, это сейчас важнее, а мы потерпим. Будем оптимизировать имеющийся транспорт, перераспределять его между регионами», — пояснил Медведев.

В 2020 году в «Росинкасе» оценивали уровень обновления своего автопарка в 200 автомобилей в год. Сейчас в автопарке объединения более 3 тыс. специализированных машин, уточнили в «Росинкасе».

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
наличные Банк России инкассаторы бронеавтомобили производство
Материалы по теме
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
Финансы
ЦБ раскрыл данные по обороту наличных в прошлом году
Финансы
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянкуОбщество, 09:27
Сына Байдена обвинили в получении денег за помощь бизнесмену из РумынииПолитика, 09:17
Почему ретейлеры не хотят строить склады, хотя площадей не хватаетPro, 09:14
«Ростелеком» реорганизовал свои IT-активыТехнологии и медиа, 09:00
Как россиянка поехала волонтером на ОлимпиадуСпорт, 09:00
Захарова обвинила Запад в разрушении связей Южного Кавказа с РоссиейПолитика, 08:43
Китай и слабая иена: в чем причина кризиса в индустрии люксаPro, 08:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Врач рассказал о состоянии Евгения ПоддубногоОбщество, 08:32
Инкассаторы ЦБ закрыли предприятие по бронированию автомашинФинансы, 08:31
Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке лежащим на бокуОбщество, 08:27
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 08:20
Дробление бизнеса простят, но не всем. Кто избежит наказанийPro, 08:18
Обрушившийся после взрыва газа дом в Нижнем Тагиле расселятОбщество, 08:05
Поставщики сообщили о сокращении ввоза иммуноглобулина для беременныхОбщество, 08:00