Инкассаторы ЦБ закрыли предприятие по бронированию автомашин

«Росинкас», один из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернул бизнес по бронированию машин из-за санкций и оттока сотрудников на оборонные заводы. Спецтранспорт есть где закупать, подчеркивают в объединении

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Российское объединение инкассации «Росинкас», подконтрольное Банку России и отвечающее за перевозку наличных денег в территориальные подразделения регулятора, вынуждено было ликвидировать собственное производство по бронированию автомобилей. Об этом РБК рассказал председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев. Он пояснил, что это произошло в том числе из-за перехода сотрудников предприятия на оборонные заводы.

«Свое подразделение по бронированию, которое базировалось в Казани, мы ликвидировали, так как считаем, что каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим. Мы не планируем конкурировать с оборонными предприятиями. Да, у нас своя государственная задача, но считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — сказал Медведев.

Почти за два года с начала специальной военной операции на Украине на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) перешли примерно 500 тыс. человек, оценивали в Минпромторге. Средняя зарплата сотрудников на таких заводах увеличилась на 20–60%.

Речь идет о филиале «Росинкаса» в Татарстане. Он занимался бронированием транспорта с 2019 года, адаптируя для нужд инкассаторов машины Ford Sollers, которые производились на заводе в Елабуге. Филиал «Росинкаса» имел статус завода — изготовителя бронирования транспортных средств и мог присваивать доработанным машинам новые VIN-коды (уникальные номера автомобилей). В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в частности на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 года концерн вышел из капитала совместного предприятия, продав 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета.

Весной 2024 года глава «Росинкаса» говорил в интервью «Банковскому обозрению», что работа предприятия по бронированию автомобилей приостановилась «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».

«На рынке существенные проблемы с приобретением бронированного транспорта», — сказал РБК Медведев. После остановки собственного производства «Росинкас», по его словам, решил закупать уже готовые бронированные автомобили на базе ГАЗ и ВАЗ. В этом году инкассаторское объединение намерено заключить договор на приобретение 100 бронированных автомобилей «ГАЗ» и столько же марки «ВАЗ», но фактические сроки поставки машин могут быть увеличены.

«Получить быстро именно столько готовых машин вряд ли получится — все используемые при бронировании материалы в первую очередь идут на фронт, это сейчас важнее, а мы потерпим. Будем оптимизировать имеющийся транспорт, перераспределять его между регионами», — пояснил Медведев.

В 2020 году в «Росинкасе» оценивали уровень обновления своего автопарка в 200 автомобилей в год. Сейчас в автопарке объединения более 3 тыс. специализированных машин, уточнили в «Росинкасе».