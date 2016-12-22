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Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля
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Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля
Финансы, 16:00
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Курс доллара превысил 65 руб. впервые с апреля
Рубль упал к доллару до минимума с апреля, следует из данных Мосбиржи. Курс евро также вырос на 1,5 руб. по сравнению с предыдущим днем. Это произошло на фоне появления информации о новых антироссийских санкциях США
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Курс рубля к доллару упал до минимума с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 15.54 мск, курс доллара составил 65,05 руб., показав рост более чем 1,6 руб. за день. Накануне, 7 августа, торги долларом закрылись на отметке 63,49 руб. Последний раз курс доллара превышал 65 руб. 11 апреля текущего года. Если в ходе торгов сегодня курс доллара превысит 65,06 руб. за доллар, это будет уже максимум с 30 ноября 2016 года.

Биржевой курс евро также резко вырос, достигнув в 16.00 мск отметки в 75,17 руб. Накануне, 7 августа, торги евро закрылись на отметке 73,65 руб. До этого на отметке выше 75 руб. евро торговался 8 мая.

«С утра были опубликованы детали законопроекта четырех американских сенаторов о санкциях против России — все это повлекло за собой распродажу ОФЗ, акций Сбербанка и, как следствие, оказало давление на рубль», — сообщил РБК директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, сейчас рынок действует по принципу «Продавай на слухах, покупай на фактах». «Всем стало понятно после законопроекта, что против России могут быть введены новые санкции, поэтому рынок продает ожидания. Как только всем будут ясны последствия — тренд развернется», — считает эксперт.

Начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев, заявил РБК, что на фоне новостей о законопроекте о новых санкциях в отношении российских госбанков «курс рубля начал падать с самого утра». При этом, по его мнению, законопроект ​«вряд ли будет принят в опубликованном виде». «Также снижение курса спровоцировал отток иностранных инвесторов из ОФЗ (облигации федерального займа), который был вызван той же угрозой новых санкций. Возможно, падение рубля закончится уже завтра, так никакой новой информации о возможных санкциям до сентября не ожидается», — добавил Веденеев.

Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций
Финансы

Ранее в среду, 8 августа, котировки Сбербанка на Московской бирже упали до минимума с апреля 2018 года. Как и четыре месяца назад, снижение произошло на фоне информации о новых санкциях США.

Утром 8 августа «Коммерсантъ» и РБК сообщили о деталях нового законопроекта о санкциях США в отношении России. Инициатива получила название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA) и содержит предложение заморозить активы и наложить запрет на операции в США семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Также законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, но только с новыми выпусками. Мониторинг нарушения санкций предлагается распространить и на деятельность страховых компаний.

РБК также ранее писал об обзоре аналитиков Barclays, в котором говорится о том, что главной угрозой новых американских санкций для России является блокировка операций госбанков и запрет на операции с ними для финансовых институтов США.

Аналитики назвали главную угрозу новых санкций США против России
Экономика

По мнению аналитиков, основной удар от санкций против российского госдолга возьмут на себя рубль и облигации федерального займа, в то время как инвесторы в российские евробонды будут чувствовать себя комфортнее, говорилось в обзоре. В обзоре Barclays также говорилось, что помимо перечисленных выше банков под запрет могут попасть Газпромбанк и Россельхозбанк.

Тем не менее, аналитик Moody’s Investors Service Кристин Линдоу отмечала в интервью Bloomberg, что Россия сможет нейтрализовать удар со стороны новых санкций США — на это играют предпринятые ЦБ меры по сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от доллара, пояснила она.

19 июня курс доллара уже превышал 64 руб., однако рост курса был недолгим и вскоре вернулся к майским значением в 62 — 63 руб. за доллар.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Литова.
Теги: курс валюты , Доллар , Рубль
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