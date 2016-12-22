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Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций
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Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций
Война санкций, 14:14
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Котировки Сбербанка упали до минимума с апреля на угрозе новых санкций
Котировки акций Сбербанка на Московской бирже упали до минимума с апреля этого года. Как и четыре месяца назад, снижение произошло на фоне информации о новых санкциях США
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Стоимость обыкновенной акции Сбербанка на Московской бирже достигла минимума с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов. В апреле 2018 года стоимость акций Сбербанка на Мосбирже упала более чем на 20% после введения новых санкций США. Минимальная стоимость одной бумаги тогда составляла 191,5 руб.

Цена одной акции Cбербанка в ходе торгов 8 августа опускалась до 195 руб. На закрытии торгов 7 августа за одну акцию Сбербанка давали 201,79 руб.

Снижаются также акции ВТБ. ​На закрытии торгов 7 августа цена одной акции составляла 0,0468 руб. Утром 8 августа минимальная цена, по которой торговались бумаги ВТБ, составила 0,0455 руб.

В среду в СМИ появились детали по содержанию законопроекта четырех американских сенаторов о санкциях против России. Ранее текст документа не публиковался. Среди прочего в законопроекте отмечено предложение наложить запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Падение стоимости акций связано именно с этими новостями, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Снижение котировок прежде всего связано с тем, что стали известны подробности нового законопроекта о санкциях против России, который предполагает запрет на операции в США для российских госбанков. Не факт, что законопроект будет принят, но если будет, то новые санкции сильно ударят по российским госбанкам», — сказал он РБК.

В свою очередь, начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев отметил, что основные факторы, которые оказывают давление на акции госбанков, — это локальный исход инвесторов из рисковых активов по всему миру и последовавшее за этим ослабление курса рубля. «Также есть специфический негативный фактор для России — апрельские санкции против «Русала» и угроза новых санкций против российских госбанков и госдолга», — отметил он в разговоре с РБК.

По его словам, исход инвесторов из рисковых активов шел с начала 2018 года, однако в последние два месяца в целом прекратился. По его словам, если сегодня акции Сбербанка и ВТБ снижаются на 2,0 и 1,6% соответственно, то «относительно глобальных максимумов февраля акции Сбербанка скорректировались уже на 30%».

Пресс для России: к чему приведут предложенные в США санкционные меры
Политика

Помимо законопроекта о санкциях против российских банков и госдолга за месяц, прошедший со встречи президентов США и России в Хельсинки, в американский конгресс было внесено еще пять законопроектов, содержащих разного рода ограничения против России.

Это проект о санкциях против Nord Stream 2, проект о cанкциях против финансовых институтов России из-за ее действий на Украине, санкции против американских ИТ-фирм, способствующих цензуре в России, комплекс мер по предотвращению российского вмешательства в выборы, законопроект, обязывающий администрацию США исполнять санкции по «закону Магнитского».

Авторы законопроектов поясняли, что появление новых ограничительных инициатив было спровоцировано поведением Трампа на итоговой пресс-конференции (он согласился с утверждением Путина о непричастности Москвы к вмешательству в американские выборы 2016 года) и закрытым характером встречи двух лидеров.

Помимо Сбербанка и ВТБ утром 8 августа в цене падают также акции АФК «Система». На открытии торгов ее акции подешевели на 4,5%, до 8,565 руб. за бумагу, а на минимуме цена одной акции «Системы» составила 8,555 руб. Накануне стало известно, что Госдеп США изучает возможность введения санкций в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова — «за нелегальные операции с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане».

Авторы: Наталья Демченко, Анна Михеева.
Теги: ВТБ , Санкции , Сбербанк
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