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РБК проведет для инвесторов первый форум о рынке капитала

РБК проведет для инвесторов первый форум о рынке капитала «Capital markets: Россия»
На форуме «Capital markets: Россия» эксперты расскажут, какие механизмы и способы сейчас наилучшим образом сочетают риски и доходность
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый форум РБК о рынке капитала под названием «Capital markets: Россия» примет 6 сентября в Центре событий РБК в Москве (по адресу: Космодамианская наб., 52/7) как институциональных игроков, во многом определяющих структуру рынка, так и частных инвесторов.

Для выступлений перед участниками форума в публичной части программы (открыта для свободного посещения после регистрации) приглашены люди, определяющие векторы дальнейшего развития финансовой сферы и трансформации экономики в целом — представители правительства и Банка России, а также руководители профильных комитетов парламента.

В рамках сессий публичной части программы будет обсуждаться, куда смещается интерес инвесторов и как геополитические изменения влияют на ситуацию на этом рынке в России — важнейшие для профессионалов рынка вопросы.

Закрытая часть форума «Capital markets: Россия» предназначена для людей с высоким доходом, которые хотят диверсифицировать свои инвестиции или ищут способы альтернативного размещения средств. Здесь они смогут познакомиться с теми направлениями и способами инвестиций, которые не всегда лежат на поверхности. В рамках закрытых сессий эксперты ведущих компаний расскажут о том, как за последнее время изменился подход к инвестициям, какие механизмы и способы сейчас наилучшим образом сочетают риски и доходность.

После окончания деловой программы гостей закрытой части программы форума ждет вечерняя программа для общения в неформальной обстановке.

Для посещения закрытой части требуется приобретение билета. Сейчас он стоит 15 тыс. руб., но с приближением форума цена будет расти. Купить билеты и ознакомиться с подробной программой форума можно на сайте capital.rbc.ru.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
РБК форум Инвестиции частный инвестор
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