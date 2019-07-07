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Финансы ,  
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Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации
Согласно ей своих рабочих мест должны лишиться 18 тыс. человек. К 2022 году, по оценке представителей банка, в кредитной организации останутся работать примерно 74 тыс. сотрудников
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте (Фото: Michael Probst / AP)

Один из крупнейших немецких банков — Deutsche Bank объявил о масштабной реструктуризации. Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации. Сам банк свои планы трансформации называет радикальными.

Предполагается, что в соответствии с ними Deutsche Bank выйдет из бизнеса по продаже и торговле акциями, долю в котором он купил в прошлом году за €1,96 млрд, но сохранит свой небольшой бизнес на рынках акционерного капитала. Сокращения также произойдут в инвестиционном подразделении кредитной организации.

Реструктуризация, согласно оценкам представителей банка, продлится до конца 2022 года. Ожидается, что к окончанию трансформации дополнительные расходы кредитной организации составят €7,4 млрд, говорится в заявлении пресс-службы.

На первых этапах изменения приведут к сокращению 18 тыс. сотрудников. К концу 2022 года в банке, полагают представители кредитной организации, будут работать порядка 74 тыс. человек.

Помимо этого Deutsche Bank планирует создать новое подразделение для ликвидации нежелательных активов на общую сумму €74 млрд.

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О готовящейся масштабной реструктуризации банка его главный исполнительный директор Кристиан Шивинг объявил еще в мае. Тогда акционерам он пообещал «жесткие сокращения» в инвестиционном подразделении кредитной организации. Подобные заявления, напоминает Reuters, прозвучали после того, как Deutsche Bank не смог договориться о слиянии со своим конкурентом, еще одним крупным немецким банком Commerzbank.

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Кроме того, на прошлой неделе, отмечает агентство, свою должность согласился покинуть глава инвестиционного банка Deutsche Bank Гарт Ричи. Это, по информации Reuters, уже свидетельствовало об ослаблении поэзий этого подразделения.

Шивинг подобные изменения называл «самой фундаментальной за последние десятилетия трансформацией» банка. «Это перезагрузка», — отмечал он.

Deutsche Bank имеет представительства более чем в 70 странах. Каких именно подразделений коснутся сокращения его сотрудников, в кредитной организации не раскрывают.

О возможном слиянии Deutsche Bank и Commerzbank стало известно в июне прошлого года. Тогда об этом рассказали источники Bloomberg. Переговоры об этом велись на фоне продолжающегося кризиса Deutsche Bank и падения стоимости его акций. Схожая ситуация наблюдалась и в Commerzbank, чья капитализация с января по июнь 2018-го упала на 24% и достигла €11,9 млрд. В случае слияния, отмечал Bloomberg, банки снизят операционные расчеты за счет числа отделений.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Deutsche Bank, реорганизация
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