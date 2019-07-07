Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

Согласно ей своих рабочих мест должны лишиться 18 тыс. человек. К 2022 году, по оценке представителей банка, в кредитной организации останутся работать примерно 74 тыс. сотрудников

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте (Фото: Michael Probst / AP)

Один из крупнейших немецких банков — Deutsche Bank объявил о масштабной реструктуризации. Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации. Сам банк свои планы трансформации называет радикальными.

Предполагается, что в соответствии с ними Deutsche Bank выйдет из бизнеса по продаже и торговле акциями, долю в котором он купил в прошлом году за €1,96 млрд, но сохранит свой небольшой бизнес на рынках акционерного капитала. Сокращения также произойдут в инвестиционном подразделении кредитной организации.

Реструктуризация, согласно оценкам представителей банка, продлится до конца 2022 года. Ожидается, что к окончанию трансформации дополнительные расходы кредитной организации составят €7,4 млрд, говорится в заявлении пресс-службы.

На первых этапах изменения приведут к сокращению 18 тыс. сотрудников. К концу 2022 года в банке, полагают представители кредитной организации, будут работать порядка 74 тыс. человек.

Помимо этого Deutsche Bank планирует создать новое подразделение для ликвидации нежелательных активов на общую сумму €74 млрд.