Фрадков предложил поменять механизм финансирования оборонки

Глава Промсвязьбанка предложил создать новую систему для поддержания ОПК, при которой российские банки не будут бояться брать на себя долгосрочные риски и смогут работать на получение инвестиций для оборонного комплекса

Петр Фрадков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель опорного для оборонного-промышленного комплекса Промсвязьбанка Петр Фрадков предложил создать систему, при которой российский финансовый рынок будет работать на получение инвестиционного ресурса для оборонного комплекса. Об этом Фрадков сказал на сессии ПМЭФ «Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета».

«Те бюджетные инвестиции, которые идут [в оборонный сектор], конечно, в хорошем смысле беспрецедентные. И в рамках этой задачи надо решать вопросы ценообразования, рентабельности и так далее. Но надо в целом менять систему организации финансирования оборонки в широком смысле этого слова, к чему мы никогда в таком контексте не подступались. Был ГОЗ (гозоборонзаказ. — РБК), и был ВТС (военно-техническое сотрудничество. — РБК), и мы вокруг этих двух тем всегда существовали, что было правильно. Сейчас ситуация намного шире, у ГОЗа своя специфика, у ВТС своя специфика. Нам надо создать систему, при которой наш внутренний финансовый рынок должен работать на получение инвестиционного ресурса для оборонки. Он состоит из многих-многих аспектов, и, конечно, в том числе вопросы организации банковского плеча здесь очень важны», — заявил Фрадков.

По его словам, при такой системе у финансовых институтов должна быть готовность идти на риск в хорошем смысле этого слова. «Потому что сейчас вся существующая система заточена таким образом, что по идее банки, если они законопослушны и действуют в рамках своего нормативного регулирования, ограничены в принятии на себя тех инвестиционных, долгосрочных рисков, которые объективно есть», — рассуждает Фрадков. Он добавил, что вопрос долгосрочности финансирования для поддержания экономики может быть более важным и значимым, чем вопрос ключевой ставки, но при этом более сложным.

В процесс, по мнению Фрадкова, также необходимо вовлечь малый и средний бизнес и НИОКР (совокупность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и сделать акцент на внебюджетном финансировании оборонки. «НИОКР, МСБ, собственно должники, которые будут решать двуединую задачу, как у нас это обозначено в нашем названии. Непосредственно гособоронзаказ и создание среды для развития нашей промышленности и экономики, которые шире, чем чисто оборонный потенциал», — рассуждает Фрадков.

Оборонка стала локомотивом и драйвером в экономике, подчеркнул Фрадков. Однако он предупреждает о ловушке, которая может возникнуть из-за поступления в эту сферу денежных средств. «Надо стараться, чтобы все-таки оборонка с учетом новых планов и объемов средств, в том числе финансовых, которые тратятся, развивалась с точки зрения какой-то внутренней, нормальной экономики. Чтобы через новый большой объем средств мы не увеличивали вот этот перекос, проблему неправильной структуры экономики ОПК, имея в виду ценообразование, рентабельность и т.д. Чтобы новый объем средств не породил новую проблему», — резюмировал глава Промсвязьбанка.

Военный бюджет России растет, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7% ВВП, говорил президент Владимир Путин. Западные эксперты характеризовали новое устройство российской экономики как «военное кейнсианство», хотя российские аналитики сомневаются, что такой термин полностью к ней применим. В мае 2024 года Путин назначил нового министра обороны — вместо Сергея Шойгу им стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должности первого вице-премьера (2020-2024), помощника главы государства (2013-2020) и министра экономического развития (2012-2013). Путин в ходе назначения подчеркнул, что Белоусов — один из лучших экономистов России, который должен раскрыть Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности, а также с производителями продукции военного назначения.