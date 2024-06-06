Глава РФПИ назвал аргументы для снижения ключевой ставки
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надеется на снижение ключевой ставки, несмотря на то что многие ждут сохранения жесткой политики Центробанка.
«Для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, чтобы инвестиции вкладывались в реальный сектор экономики, безусловно, очень важна ключевая ставка ЦБ РФ. Многие ожидают ее повышения. Мы как раз надеемся на ее возможное снижение. Это значимо поможет, чтобы инвестиции направлялись в реальный сектор экономики, а не просто размещались в различные финансовые инструменты. Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе, и наши портфельные компании тоже на это надеются», — сказал Дмитриев журналистам.
При этом приемлемый для развития реального сектора размер ключевой ставки Дмитриев называть не стал. «Это прерогатива ЦБ РФ. Я не буду называть конкретную цифру. Но очень важно, чтобы эта ставка в обозримой перспективе стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе», — сказал он.
Если ставка выше, чем рентабельность бизнеса реального сектора, то он мало интересен для вложений, следует из комментария главы РФПИ. «Во-первых, многие люди размещают средства в финансовые инструменты. Во-вторых, компаниям из реального сектора сложно брать кредиты по ставке выше, чем их внутренняя рентабельность. На каком-то этапе ставка должна стать ниже, чем рентабельность реального сектора экономики. Без этого финансовый поток в реальный сектор ограничен», — заключил Дмитриев.
Ранее о возможном снижении ключевой ставки ЦБ высказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его прогнозу, регулятор может начать смягчать денежно-кредитные условия в сентябре 2024 года. «Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — сказал Аксаков.
С декабря 2023 года ключевая ставка Банка России составляет 16% годовых. Эксперты, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, не ожидают ее снижения в ближайшее время. Напротив, девять из 30 респондентов полагают, что ЦБ может повысить ставку на заседании в июне до 17% годовых. Большинство же экспертов (18 человек) считают, что ЦБ оставит ставку в размере 16% годовых еще как минимум на месяц. При этом некоторые из них допускают, что, даже сохранив ставку неизменной в июне, регулятор может вернуться к ужесточению в июле, если инфляция будет выбиваться из прогнозного диапазона ЦБ (4,3–4,8% на конец года). Шаг повышения в этом случае может быть более широким — с 16 до 18% годовых.
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