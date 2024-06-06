Глава РФПИ назвал аргументы для снижения ключевой ставки

Вопреки ожиданиям рынка, который ставит на повышение ключевой ставки, глава РФПИ надеется на ее снижение. Смягчение поможет привлечь в реальный сектор те инвестиции, которые сейчас размещаются в финансовых инструментах, сказал он

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надеется на снижение ключевой ставки, несмотря на то что многие ждут сохранения жесткой политики Центробанка.

«Для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, чтобы инвестиции вкладывались в реальный сектор экономики, безусловно, очень важна ключевая ставка ЦБ РФ. Многие ожидают ее повышения. Мы как раз надеемся на ее возможное снижение. Это значимо поможет, чтобы инвестиции направлялись в реальный сектор экономики, а не просто размещались в различные финансовые инструменты. Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе, и наши портфельные компании тоже на это надеются», — сказал Дмитриев журналистам.

При этом приемлемый для развития реального сектора размер ключевой ставки Дмитриев называть не стал. «Это прерогатива ЦБ РФ. Я не буду называть конкретную цифру. Но очень важно, чтобы эта ставка в обозримой перспективе стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе», — сказал он.

Если ставка выше, чем рентабельность бизнеса реального сектора, то он мало интересен для вложений, следует из комментария главы РФПИ. «Во-первых, многие люди размещают средства в финансовые инструменты. Во-вторых, компаниям из реального сектора сложно брать кредиты по ставке выше, чем их внутренняя рентабельность. На каком-то этапе ставка должна стать ниже, чем рентабельность реального сектора экономики. Без этого финансовый поток в реальный сектор ограничен», — заключил Дмитриев.

Ранее о возможном снижении ключевой ставки ЦБ высказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его прогнозу, регулятор может начать смягчать денежно-кредитные условия в сентябре 2024 года. «Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — сказал Аксаков.

С декабря 2023 года ключевая ставка Банка России составляет 16% годовых. Эксперты, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, не ожидают ее снижения в ближайшее время. Напротив, девять из 30 респондентов полагают, что ЦБ может повысить ставку на заседании в июне до 17% годовых. Большинство же экспертов (18 человек) считают, что ЦБ оставит ставку в размере 16% годовых еще как минимум на месяц. При этом некоторые из них допускают, что, даже сохранив ставку неизменной в июне, регулятор может вернуться к ужесточению в июле, если инфляция будет выбиваться из прогнозного диапазона ЦБ (4,3–4,8% на конец года). Шаг повышения в этом случае может быть более широким — с 16 до 18% годовых.