Минфин предложил отменить льготы по НДФЛ почти на все зарубежные бумаги

Минфин предложил оставить налоговый вычет по НДФЛ только для бумаг из России и стран ЕАЭС

Минфин предлагает оставить льготы по налогам с торговли акциями и облигациями только для российских бумаг и бумаг из стран — членов ЕАЭС. Но компаний из соседних стран почти нет на российских площадках, говорят эксперты

Здание Министерства финансов Российской федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минфин предлагает распространять налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами только на бумаги российских эмитентов и компаний, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Это следует из поправок в Налоговый кодекс, которые министерство направило в правительство. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января следующего года. РБК направил запросы в Минфин и ЦБ.

Как работает льгота на долгосрочное владение ценными бумагами Если инвестор непрерывно владеет ценной бумагой три года и больше, он может оформить инвестиционный налоговый вычет. Льгота затрагивает доходы от всех бумаг, торгующихся на российских биржах, и паев открытых паевых инвестиционных фондов. Под действие льготы подпадают и бумаги иностранных эмитентов, обращающиеся на российских биржах. Если инвестор владел такими бумагами три года и больше, то он сможет оформить возврат НДФЛ с полученной от них прибыли. Размер прибыли, подпадающей под льготу, рассчитывается как количество лет владения активом, умноженное на 3 млн руб.

Что именно предлагает Минфин

Министерство предлагает внести поправки в подп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ (НК РФ). В текущей версии документа говорится, что инвестор, непрерывно владеющий бумагой более трех лет, может претендовать на налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. К таким активам относятся бумаги, допущенные к торгам на российских биржах (происхождение эмитента отдельно не уточняется), и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, которыми управляют российские управляющие компании. Ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах, под льготы не подпадают.

Теперь же Минфин предлагает использовать в качестве базы для расчета вычета только доход от бумаг российских компаний и тех эмитентов, «место регистрации которых находится на территории государства — члена Евразийского экономического союза», следует из текста поправок. При этом сохраняется условие о том, что такие бумаги должны обращаться на одной из российских бирж. На Мосбирже, например, торгуются облигации Белоруссии и Казахстана, на СПБ Бирже — акции «Казмунайгаза», «Казатомпрома» и банка Kaspi.

Фактически раньше льгота распространялась на бумаги всех эмитентов, торгующихся на российских биржах, вне зависимости от места их регистрации, теперь же она будет распространяться только на ограниченный круг бумаг эмитентов из России и ряда дружественных стран, резюмирует старший партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.

О планах вывести из-под действия льгот бумаги эмитентов из недружественных стран ранее сообщал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Речь шла о бумагах на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) — правительство отдельно определит критерии ценных бумаг, в том числе иностранных, которые нельзя будет покупать на такие счета. При этом еще с 1 января 2023 года Банк России запретил неквалифицированным инвесторам покупать бумаги компаний из недружественных стран.

Поправки в Налоговый кодекс, которые должны изменить порядок льгот на долгосрочное владение бумагами, Минфин внес в законопроект, который призван ввести ряд стимулирующих мер для новых ИИС третьего типа. В частности, министерство предложило давать налоговый вычет в размере до 30 млн руб. за долгосрочные инвестиции (от десяти лет с переходным периодом) на ИИС-3, писал РБК.

Как новый порядок может повлиять на рынок

Сужение круга бумаг, подпадающих под налоговую льготу на долгосрочное владение, уже не окажет значимого влияния на спрос инвесторов, считает член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. «Есть масса более весомых факторов, например риски санкционных ограничений на владение бумагами эмитентов из недружественных стран, причем ограничений с обеих сторон. В целом такое решение идет в русле политической логики, а не рыночной», — говорит эксперт.

Спрос на бумаги, которые не будут подпадать под льготу, снизился, считает и директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. «Такие ценные бумаги для инвесторов из России уже сейчас интересны только по спекулятивным соображениям. Поскольку обеспечить свои акционерные права российский инвестор уже сейчас не может», — добавляет он.

«Основные ограничения коснутся наиболее популярных среди инвесторов ADR (депозитарные расписки на акции. — РБК) на Московской бирже — «Яндекс», «Полиметалл», «Тинькофф», «Озон» (компаний, которые размещали акции через зарубежные структуры, но чей бизнес в основном сосредоточен в России. — РБК) — и нескольких десятков наиболее востребованных бумаг на СПБ Бирже (Tesla, Alibaba, NVIDIA и проч.)», — комментирует руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Переориентации с иностранных на российские бумаги и эмитентов из ЕАЭС эксперт не ожидает. «Инвесторы при оценке компании и добавлении ее в свой инвестиционный портфель ориентируются на фундаментальные показатели, а не на наличие льготы», — считает он.

Компаний из стран ЕАЭС (кроме России), чьи бумаги представлены на российских биржах, не так много, по крайней мере среди облигаций, указывает Беркунов. Бумаг из ЕАЭС на российских биржах почти нет, подтверждает Дмитрий Леснов, отмечая, что доступны единичные эмитенты из Белоруссии и Казахстана, а компании из Киргизии и Армении не представлены вообще.

Cейчас их облигации в основном размещаются через SPV (компания специального назначения, то есть созданная под конкретную задачу), добавляет Беркунов. «Наличие на нашем рынке таких бумаг полезно инвестору возможностью страновой диверсификации, и, по нашему мнению, имеет смысл расширять список», — заключает он.

По мнению Тузова, уточнение о распространении льгот на бумаги из стран ЕАЭС, которые пока экзотика, скорее направлено в будущее, когда таких бумаг может стать больше на российском рынке.