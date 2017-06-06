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Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса
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Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса
Финансы, 06 июн 2017, 21:22
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Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса
Небанковский бизнес Рустама Тарико приносит все больше убытков подконтрольному ему же банку «Русский стандарт». В 2016 году они увеличились почти в 15 раз по сравнению с 2015 годом
Рустам Тарико (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Банк «Русский стандарт», подконтрольный бизнесмену Рустаму Тарико, потерял в 2016 году 1,9 млрд руб. на инвестициях в другие компании собственника, говорится в его годовой отчетности по МСФО за прошлый год, опубликованной в понедельник, 5 июня. Речь идет об отдаче от вложений банка в акции и доли прочих бизнесов его акционера. Общий объем таких вложений в 2016 году составил 14,7 млрд руб., говорит директор по банковским рейтингам S&P Сергей Вороненко. Согласно отчетности МСФО за 2015 год, такие инвестиции приносили банку всего 128 млн руб. убытка, при том что сам объем инвестиций был больше — по итогам 2015 года он составил 17,7 млрд руб., указывает он.

Под этими инвестициями понимаются вложения в доли ассоциированных компаний, за исключением материнской, уточняет Вороненко.

В целом убыток банка за 2016 год составил 2,7 млрд против 13,7 млрд руб. годом ранее, свидетельствует отчетность.

Бизнес на связях

В отчетности банка к ассоциированным компаниям причисляются российская «Русский стандарт водка» (РСВ), американская RoustCorp — один из крупнейших производителей водки в мире, итальянский производитель игристых вин Gancia и российское бюро кредитных историй «Русский стандарт».

В течение 2016 года в РСВ и бюро кредитных историй «Русский стандарт» доля банка оставалась неизменной — 23 и 50% соответственно. В компании RoustCorp доля банка уменьшилась с 21,4 до 17,5%, а в компании Gancia увеличилась с 20 до 49,8%. В целом, указывает Сергей Вороненко со ссылкой на информацию, раскрытую в отчетности банка, совокупный убыток ассоциированных компаний по итогам 2016 года составил 1,38 млрд руб. против убытка в 6,75 млрд руб. по итогам 2015-го.   Убыток ассоциированных компаний на балансе банка отражен пропорционально доле его владения.

​В пресс-службе банка цифру в минус 1,9 млрд руб. из отчетности за 2016 год прокомментировали так: «В соответствии с принципами МСФО инвестиции в ассоциированные организации отражаются по стоимости приобретения плюс доля группы в прибыли или убытке ассоциированной организации с учетом валютной переоценки, которая оказала значительное влияние».

«Русский стандарт» — один из лидеров на российском банковском розничном рынке. Он занимал 23 место по активам (338 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам первого квартала 2017 года. Объем вкладов граждан в банке достигал 153 млрд руб. Банк сконцентрирован на выдаче беззалоговых кредитов населению. Объем выданных им розничных ссуд, по данным его МСФО-отчетности, по итогам 2016 года составлял почти 90 млрд руб., корпоративных кредитов — 24 млрд руб.

Кредитование для своих

Впрочем, убыточность прямых инвестиции банка «Русский стандарт» в капитал связанных с собственником компаний — не единственный фактор, ухудшающий его баланс. Отдельные риски сопряжены с кредитами, выданными этим структурам, указывают эксперты. На этот аспект обратил внимание и аудитор банка — PwC, который в своем заключении на отчетность отметил: «Будущая оценка акций и возмещаемость кредитов, выданных связанным сторонам, в значительной степени зависят от успешности реализации бизнес-стратегии этих связанных сторон».

Согласно отчетности банка, кредиты и авансы, выданные ассоциированным компаниям в 2016 году (за вычетом резерва на возможные потери по ссудам), составили 8,9 млрд руб. Головной структуре банк выдал кредитов (за вычетом резерва) еще на 4 млрд руб.

При том что капитал банка по МСФО составляет порядка 14 млрд руб., соотношение кредитов связанным сторонам к капиталу более 20%, говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.

Это вызывает вопросы о том, соблюдает ли банк норматив Н25, введенный с 1 января 2017 года. Он ограничивает кредитование связанных с банком и его собственником сторон планкой в 20% от капитала кредитной организации. При этом ЦБ до конца 2018 года будет применять льготный режим при расчете норматива. Банки смогут рассчитывать риски с дисконтом 80% в 2017 году и 50% в 2018 году по так называемым транспарентным активам: кредитам стратегическим компаниям, предприятиям ОПК, организациям с рейтингом не ниже В, а также по сделкам, имеющим поручительство установленных ЦБ компаний, и добросовестным налогоплательщикам. Значения норматива Н25 не публикуются банками и рассчитываются на основании российских стандартов.

Впрочем, однозначно говорить о нарушении норматива на основании данных МСФО-отчетности нельзя, указывает он. Дело в том, что объем транспарентных активов в отчетности не раскрывается. Кроме того, при расчете Н25 используются капитал и кредиты, рассчитанные по российским стандартам отчетности, которые могут отличаться от соответствующих показателей по МСФО, продолжает он. «Поэтому в данном случае можно говорить только о повышенном риске нарушения норматива Н25», — констатирует Волков.

В пресс-службе «Русского стандарта» заверили, что банк на ежедневной основе соблюдает норматив Н25. «При этом необходимо отметить, что норматив Н25 рассчитывается только в соответствии с отчетностью по РСБУ, но не МСФО», — добавили в банке.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Оценка рисков

Аналитики осторожны в своих комментариях о рисках банка на связанные стороны.

«Мы традиционно видим в инвестициях банков в связанные стороны, включая их кредитование, дополнительные риски, потому что возвратность таких вложений зависит от желания акционера развивать банк или — в качестве альтернативы — иной актив», — говорит старший кредитный специалист из компании Moody's Ольга Ульянова.

«Принимая во внимание высокий в настоящее время уровень долговой нагрузки и слабые финансовые показатели большинства ассоциированных компаний, мы ожидаем, что банк может быть использован группой для перенаправления финансовых потоков», — считает и Сергей Вороненко. По его словам, это может обусловить повышение кредитного риска для банка.

Сам факт существенных вложений в бизнесы, связанные с акционером, причем несмотря на то что такие вложения приносят убыток, свидетельствует о невысоком уровне корпоративного управления в банке, добавляет Ольга Ульянова. Впрочем, по общему мнению аналитиков, в конечном итоге перспективы во многом зависят от настроения акционера.

Автор: Юлия Титова.
Теги: «Русский стандарт» , банки , убытки , акционер , Финансовые показатели
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