Социологи оценили, сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов»
Россияне втрое чаще обращаются к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банке или МФО, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, данные есть у РБК). По оценкам социологов, 2% граждан когда-либо пытались лично занимать деньги у организаций без лицензии ЦБ. Но в группе респондентов, которые оценивают свои шансы на одобрение кредитов или займов в МФО как низкие, доля получивших услугу у нелегалов достигает 6%.
Авторы исследования пришли к выводам, что в России высока «толерантность к использованию нелегального кредитования», а значительная часть клиентов таких организаций находятся в «замкнутом круге долговой зависимости». Все это создает кредитный рынок «для отверженных».
«Нелегальные кредиторы фактически создали параллельную финансовую систему для тех, кому отказывают официальные банки и МФО, формируя устойчивый спрос на теневые финансовые услуги», — говорится в материалах ВЦИОМа.
Как россияне ходят к нелегалам за кредитами и что думают об этой практике
По данным ВЦИОМа, 45% опрошенных граждан считают проблему нелегального кредитования актуальной для России. Чуть больше четверти респондентов (26%) сообщили, что там, где они проживают, «черные кредиторы» работают, это распространенное явление. 29% такого не заметили, а 45% затруднились с оценками.
Авторы исследования выделяют два фактора, которые повышают лояльность россиян к незаконному кредитованию: долговая нагрузка и желание сэкономить на процентах.
От 6 до 15% граждан готовы обращаться к нелегальным кредиторам, если они предложат более выгодную ставку по ссуде. Желающие есть, даже если отклонение от условий банков или МФО составляет всего 1 процентный пункт.
«Вопрос о легальности услуг становится второстепенным по сравнению с потребностью в быстром доступе к финансам. Люди зачастую готовы ставить мнимые «финансовые выгоды» выше юридических или этических соображений», — говорится в материалах ВЦИОМа.
Часть респондентов заявили о согласии занимать деньги у нелегалов, поскольку невысоко оценивают свои шансы получить кредит в банке или в МФО. 8% опрошенных признались, что на горизонте года с высокой вероятностью столкнутся с отказом от кредиторов с лицензиями. Еще 13% считают, что такая вероятность средняя.
«Деньги нужны этим людям не столько для развлечений и престижного потребления, сколько для совершения повседневных покупок, а также — что более характерно для этой группы — для обслуживания других долгов. Данная группа, по сути, становится заложниками своей долговой зависимости: людям нужны деньги, и они будут их искать, вопрос только в том, где они их возьмут — у легальных или у нелегальных кредиторов», — констатируют социологи.
По данным Банка России, на 1 июля 2024 года долги в банках или МФО имели 50,2 млн граждан (.pdf). Больше четверти заемщиков (13,2 млн человек) имеют как минимум по три активных кредита, за год численность этой группы выросла на 20%. Доля клиентов с двумя и более займами МФО достигает 38,8%, она тоже увеличилась.
Помимо личного опыта участников опроса, социологи оценивали вовлеченность окружения респондентов в нелегальное кредитование. Так, 2% россиян сообщили, что ссуды у «черных кредиторов» брали их мужья или жены. В группе респондентов, которые имеют высокий или средний риск отказа по кредиту, так ответили 6%. 9% от всего числа опрошенных знают о таком опыте других своих родственников, 21% признались, что в обход банков или МФО кредитовались их знакомые. В группе высокозакредитованных эти доли достигают 15 и 28% соответственно.
«Иными словами, нелегальные кредиторы закрывают нишу доступного финансирования для групп, которые не попадают под традиционные финансовые инструменты. Но корень проблемы не только в ситуации на финансовом рынке, толерантность к нелегальному кредитованию имеет в том числе социальные первопричины», — говорится в материалах ВЦИОМа.
Что об этих результатах думают эксперты
Замеры ВЦИОМа настораживают, говорит зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Он обращает внимание, что изменения в регулировании для легальных участников рынка могут привести к еще большему росту нелегального кредитования. В 2024 году Банк России продолжил ужесточать требования к выдаче кредитов и займов слишком закредитованным заемщикам — новые требования, например, распространились на сегмент автокредитов и кредитов под залог недвижимости. С 1 апреля регулятор получил право применять макропруденциальные лимиты, то есть прямые количественные ограничения на выдачи кредитов заемщикам с определенными характеристиками в ипотеке и автокредитовании.
Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова в целом согласна с оценками ВЦИОМа. Но, по ее словам, рынок нелегального кредитования — не только для «отверженных».
«Туда осмысленно идут те, кому вполне готовы одобрить и выдать банки. Просто это будет дольше и, вполне вероятно, дороже. Сейчас нелегалы демпингуют и предлагают более привлекательные условия. И не обязательно права клиента будут нарушены в первое же обращение. Наша практика показывает, что нелегалы развивают лояльность своих клиентов длительный период и грабят его в тот момент, когда степень его лояльности наивысшая и поэтому он потерял бдительность», — отмечает Храпунова.
«Сегодня уже практически не встретить анонимных объявлений на столбах и заборах «дам в долг без документов», сайты с подобными предложениями блокируются. Наша практика показывает, что сейчас основной инструмент нелегалов — это Telegram. В мессенджере запредельное количество каналов и чатов с такими предложениями. Выявлять их, просто анализируя информационное пространство, практически нереально», — отмечает Храпунова. Она также указывает, что частота случаев привлечения нелегальных кредиторов к ответственности падает.
В 2024 году ЦБ выявил в России чуть больше 1,5 тыс. субъектов с признаками нелегального кредитора. Это почти на 19% меньше, чем годом ранее. Регулятор зафиксировал снижение активности псевдоломбардов и нелегалов, которые выдают гражданам деньги под проценты в интернете.
«Легальный рынок совершенно точно знает, кто и где кредитует, не легализовавшись. На наш взгляд, было бы эффективно разработать систему мотивации легальных участников за предоставление сведений о нелегалах и координировать эту работу вместе с правоохранительными органами», — предлагает Храпунова.
В СРО «МиР», объединяющей крупнейшие микрофинансовые компании, предлагают идти дальше — мотивировать заемщиков за сообщения о кредиторах без лицензий.
«Как бы законодатели ни боролись с этим феноменом, побороть его можно будет только материальными стимулами. Например, поощрять тех физических лиц, которые разоблачили деятельность нелегалов», — уверен представитель СРО «МиР».
Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМа проводился с 21 по 22 марта 2025 года. В опросе приняли участие 2522 россиянина в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
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