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ЦБ решил санировать Автовазбанк по новой схеме
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ЦБ решил санировать Автовазбанк по новой схеме
Финансы, 18:51
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ЦБ решил санировать Автовазбанк по новой схеме
Банк России передал Автовазбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора
Фото: Дудакова / Фотобанк Лори

Банк России принял решение передать функции временной администрации Автовазбанка учрежденному ЦБ ООО «УК Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).

В сообщении регулятора отмечено, что данное решение принято в рамках реализации плана участия в оздоровлении Автовазбанка, а принятые меры обеспечат бесперебойную деятельность санируемого банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

В июле 2015 года совет директоров ЦБ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства Автовазбанка. В сообщении ЦБ отмечалось, что в результате проведенного АСВ отбора инвестора для участия в оздоровлении наиболее выгодные финансовые условия предложил Промсвязьбанк, которому АСВ за счет кредита ЦБ должно было выделить заем сроком на десять лет в размере 18,2 млрд руб.

В середине марта решение передать санацию под контроль ФКБС было принято в отношении банков ПАО «Траст» и АО «Рост Банк».

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Финансы

Механизм санации через ФКБС был впервые использован ЦБ при оздоровлении банка «Открытие» в августе 2017 года. Позднее по той же схеме была начата санация Бинбанка, Промсвязьбанка и банка «Советский».

Новая схема предполагает прямое участие ЦБ в качестве инвестора с использованием средств ФКБС. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, механизм санации банков через ФКБС позволяет избежать искажения конкуренции в финансовой сфере, а также некорректного поведения санатора, которое было возможно при санации через АСВ.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Автовазбанк , ЦБ , санация
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