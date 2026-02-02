В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты
Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак белорусского рубля, сообщается на сайте регулятора.
Обновленный графический знак представляет собой заглавную букву Б на кириллице. В пресс-релизе банка пояснили, что это позволяет ассоциировать национальную валюту с самой Белоруссией. Черта, проведенная посередине нижней половины вертикальной черты, символизирует «устойчивость, равновесие и стабильность».
«Новый графический знак узнаваем, компактен, прост и легок в написании. Утвержденный графический знак гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь», — сказано в публикации.
Победителем конкурса стал дизайнер Василий Щебетун, сообщили в Национальном банке страны. В общей сложности было подано почти 2700 заявок.
Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун пояснил, что принятый 20 лет назад графический знак национальной валюты из латинских букв Br не прижился, передало агентство БелТА. Поэтому в 2025 году объявили конкурс на новый графический знак. Основными критериями, на которые нужно было ориентироваться, стали узнаваемость, ассоциативность с белорусским рублем и простота. Пошедший в серию вариант получил больше всего голосов.
Картун выразил надежду, что уже скоро жители Белоруссии увидят новый знак рубля «в магазинах и публикациях».
В конце декабря 2025 года Банк России представил обновленную купюру номиналом 1000 руб. с изображением достопримечательностей Приволжского федерального округа. На лицевой стороне — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной представлены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.
В ЦБ отметили, что новые банкноты поступят в обращение не сразу. Настройка оборудования приема и обработки банкнот, как правило, занимает от года до полутора лет, пояснил зампред Центробанка Сергей Белов.
