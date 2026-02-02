Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard

В Госдуме рассказали о рисках от использования карт Visa и Mastercard

В Госдуме объяснили, что планируют выдать Центробанку полномочия выводить из использования устаревшие карты. Депутат Аксаков сказал, что речь идет о постепенном процессе. Решение о выводе коснется 20% всех карт россиян

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Госдуме хотят дать полномочия Центробанку России для накладывания ограничений на использование карт Visa и Mastercard при оплате товаров и услуг. Об этом рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг <...> Речь идет о поэтапном процессе, исходя в том числе из срока действительности платежных карт. Во всяком случае, я рекомендую это сделать», — сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков объяснил необходимость вывода из использования карт Visa и Mastercard их устареванием. «Любой инструмент, который довольно длительное время используется, устаревает, поскольку рынок платежных систем активно развивается. К тому же чипы, которые вмонтированы в такие карты, перестают эффективно работать, а то и вовсе отказывают. Плюс мошенники тоже не дремлют. В общем, есть определенные проблемы, которые создают риски для пользователей платежных инструментов. Поэтому абсолютно правильным считаю, что Центральный банк будет соответствующими полномочиями обладать», — сказал он.

Аксаков отметил, что 20% карт на российском рынке — это карты Visa и Mastercard, и посоветовал переходить на российскую карту «Мир».

О возросших рисках использования карт Visa и Mastercard Аксаков уже предупреждал в январе этого года. У Центробанка должно быть полномочие устанавливать срок действия платежных карт, сказал депутат 26 января, а также допустил, что мошенники достаточно продвинулись в схемах краж средств с карт Visa и Mastercard, потому их не следует использовать, в том числе за рубежом.

После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку). НСПК и банки продлили срок действующих карт Visa и Mastercard, чтобы поддержать их работу внутри страны, но перестали выпускать новые.