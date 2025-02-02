Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. Инфографика
В 2024 году россияне нарастили объем наличных денег на руках на сумму 116,9 млрд руб., следует из данных на основе статистики ЦБ.
Этот показатель значительно ниже данных последних лет. Так, в 2020 году рост объема наличных составил 2,8 трлн руб., а в 2022 году — 2,28 трлн руб. За последние десять лет единственный год, когда россияне отказывались от наличных, — 2015 год, когда их объем в обращении снизился на 320 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии