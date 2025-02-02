 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Финансы ,  
0 

Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. Инфографика

Россияне нарастили объем наличных на руках самыми низкими темпами за девять лет

В 2024 году россияне нарастили объем наличных денег на руках на сумму 116,9 млрд руб., следует из данных на основе статистики ЦБ.

Этот показатель значительно ниже данных последних лет. Так, в 2020 году рост объема наличных составил 2,8 трлн руб., а в 2022 году — 2,28 трлн руб. За последние десять лет единственный год, когда россияне отказывались от наличных, — 2015 год, когда их объем в обращении снизился на 320 млрд руб.

Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
Финансы
Фото:Василий Федосенко / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Светлана Прохорова
наличные денежная масса Банки россияне


 

Материалы по теме
Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
Финансы
В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы
Экономика
FT рассказала о самолетах с наличными Асада, которые улетали в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав КолокольниковОбщество, 11:36
Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в РоссииЭкономика, 11:27
Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. ИнфографикаФинансы, 11:17
Капитализация процентов по вкладу: что это и как рассчитатьИнвестиции, 11:00
В Москве завели дело после отравления детей в гостинице в КапотнеОбщество, 10:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:45
СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУПолитика, 10:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
При столкновении трех автомобилей на МКАД погиб человекОбщество, 10:30
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексацияИнвестиции, 10:25
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожарОбщество, 10:21
Союз армян России осудил задержание ученого в Ереване за видео о КарабахеОбщество, 10:11
Университеты раскрыли, где потребуют обязательный ЕГЭ по физикеОбщество, 10:01
Названы 5 фондов денежного рынка c доходностью, близкой к ставке ЦБИнвестиции, 10:00
Тактаров раскритиковал тренерский штаб Шары Буллета после поражения в UFCСпорт, 09:56