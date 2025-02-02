Россияне нарастили объем наличных на руках самыми низкими темпами за девять лет

Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. Инфографика

В 2024 году россияне нарастили объем наличных денег на руках на сумму 116,9 млрд руб., следует из данных на основе статистики ЦБ.

Этот показатель значительно ниже данных последних лет. Так, в 2020 году рост объема наличных составил 2,8 трлн руб., а в 2022 году — 2,28 трлн руб. За последние десять лет единственный год, когда россияне отказывались от наличных, — 2015 год, когда их объем в обращении снизился на 320 млрд руб.