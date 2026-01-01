 Перейти к основному контенту
0

Болгария перешла на евро

С 1 января в течение месяца в республике будут использовать и евро, и левы до полного изъятия из оборота национальной валюты. Курс установлен на уровне 1,95583 болгарских лева за €1
Фото: Janusz Pienkows / IMAGO / Zoonar.com / Global Look Press

Болгария перешла на евро, в течение месяца он будет использоваться вместе с национальной валютой — левами до полного изъятия из оборота последних, передает болгарский портал 24chasa. Валютный курс — 1,95583 болгарских лева за €1. До 8 августа 2026 года действует обязательное указание цен и в левах, и в евро.

Таким образом, Болгария станет 21-м государством из 27 членов ЕС, присоединившихся к еврозоне. Как отмечает Европейский центральный банк (ЕЦБ), Болгария соответствует всем необходимым критериям для перехода на единую европейскую валюту. Присоединение к еврозоне также означает членство в Совете управляющих ЕЦБ, который принимает решение в области денежно-кредитной политики.

Национальная валюта республики — болгарский лев, который впервые был выпущен в 1881 году после выхода страны из состава Османской империи. Болгария стала членом ЕС в 2007 году, но присоединилась к шенгенской зоне — крупнейшей в мире зоне безвизового въезда — лишь с 1 января 2025 года. В августе 2024-го болгарский парламент принял закон о переходе на евро.

Брюссель окончательно утвердил присоединение Болгарии к зоне евро
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images
Еврокомиссия и Европейский центральный банк одобрили переход Болгарии на евро в июне 2025 года. Для этого ей необходимо было, в частности, продемонстрировать уровень инфляции, не превышающий более чем на 1,5 п.п. показатели трех лучших стран ЕС, и бюджетный дефицит не более 3% ВВП. В 2024 году Болгария показала дефицит 3,0% ВВП и инфляцию 2,8% по сравнению с Францией (0,9%), Кипром (1,4%) и Данией (1,5%). Последние документы, необходимые для перехода страны в еврозону, были утверждены в июле Советом ЕС.

Этот процесс сопровождался митингами противников реформы, которые опасаются роста цен и ограничения экономического суверенитета Болгарии. В частности, в конце мая несколько тысяч человек вышли на улицы Софии с призывом провести референдум по вопросу перехода на единую европейскую валюту вместо национальной.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

