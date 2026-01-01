В России заработали новые признаки мошеннических переводов

В России заработал новый перечень признаков мошеннических переводов. Банк теперь может насторожить перевод самому себе через СБП с последующей пересылкой денег третьему лицу. Это только одна из многих мер для борьбы с мошенниками

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России с 1 января 2026 года в два раза расширил перечень признаков денежных переводов, совершенных под влиянием мошенников без добровольного согласия клиентов. Теперь таких критериев 12.

Что это за признаки и какой эффект дадут новые и уже действующие меры ЦБ и банков по борьбе с мошенничеством — в материале РБК.

Новые и старые признаки мошеннических переводов

Комбинация двух действий — перевод более 200 тыс. руб. самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) с последующей попыткой в течение 24 часов отправить деньги другому физическому лицу, которому до этого не было переводов последние полгода.

Внесение наличных в банкомате с помощью цифровой карты на счет человека, который за последние 24 часа до этого совершил трансграничный перевод на сумму более 100 тыс. руб.

Смена мобильного номера в банковском приложении или на «Госуслугах» менее чем за 48 часов до момента перевода денежных средств.

Подозрительные события на смартфоне клиента — например, установлена вредоносная программа, изменилась операционная система или провайдер связи.

Повышенное время обмена данными между банкоматом и картой при совершении операции. Речь идет о ситуациях, когда клиент прикладывает к NFC-модулю банкомата смартфон или карту для перевода денег. Норму по времени обработки данных устанавливает Национальная система платежных карт (НСПК).

Полученная банком информация от НСПК о риске мошенничества при совершении перевода.

Нахождение данных о получателе денег в новой государственной информационной системе «Антифрод» — этот критерий заработает с 1 марта 2026 года.

Перечень содержит и старые признаки, которые банки используют уже несколько лет. Например, перевод в адрес получателя, данные которого содержатся в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», нетипичная для клиента операция (по сумме, времени, месту проведения и т.п.), телефонные разговоры до или после проведения операции и т.п.

Регулятор также установил мошеннические признаки для операций с цифровым рублем, который должен быть запущен с 1 сентября 2026 года. Так, подозрительным будет считаться перевод цифровых рублей в адрес получателя средств, данные которого находятся в мошеннической базе ЦБ.

Если банк обнаружит один из этих признаков при совершении денежного перевода, то он должен приостановить операцию на два дня и уведомить об этом клиента, в том числе предупредить о подозрении на мошенничество. Но если физическое лицо вопреки предупреждению банка подтверждает или повторяет операцию, то банк должен ее провести. Исключение — наличие сведений о получателе в мошеннической базе ЦБ. В этом случае банк не должен проводить операцию, независимо от желания клиента.

Как это повлияет на блокировки переводов

Расширение перечня контрольных признаков, включая анализ изменений контактных данных, является своевременной и необходимой мерой, считает специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Константин Гребенюк: «Мы ожидаем общего роста числа операций, отмеченных для дополнительной проверки. Расширенный перечень признаков улучшит выявление потенциально рискованных операций и будет способствовать предотвращению ущерба».

Руководитель направления информационной безопасности «Телеком биржи» Александр Блезнеков также считает, что новые критерии разработаны, чтобы перекрыть конкретные каналы мошенничества, поэтому они помогут перехватывать больше мошеннических операций. Но, предупреждает эксперт, мошенники быстро адаптируются к новым ограничениям, поэтому это постоянная «гонка вооружений».

Вероятность блокировки легальных переводов граждан может возрасти, предупреждает Блезнеков: «Возможно, банки будут чаще приостанавливать сложные, но законные операции, которые по формальным признакам (например, сумма или последовательность действий) попадут под новые критерии. Это будет происходить потому, что системе не хватает контекста и понимания реальной цели платежа. Именно для анализа этого контекста банк и запрашивает у клиента информацию при приостановке операции».

Что сделано для борьбы с мошенниками

Банк России вместе с банками и сотовыми операторами ведут активную борьбу с мошенниками последние несколько лет, в 2025 году заработали разу несколько новых решений. Основные меры направлены на противодействие дропперской деятельности (передача карты третьим лицам для вывода украденных средств), а также на искоренение технической возможности мошенников переводить деньги.

С 1 марта 2025 года граждане получили возможность установить в приложении «Госуслуги» самозапрет на выдачу кредитов, а с 1 сентября текущего года — самозапрет на оформление сим-карт. В первые сутки запуска это опцией воспользовались 2 млн граждан. К 1 октября 2025 года были оценки, что установивших самозапреты было уже 14 млн человек.

В июле 2025 года появилась уголовная ответственность за дропперство. Теперь за передачу банковских реквизитов грозит до трех лет лишения свободы, а за организацию такой деятельности — до шести лет. В России уже заведено более 200 уголовных дел по новой статье, сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

С 1 октября 2025 года в приложениях системно значимых банков появилась «спецкнопка» для оперативного информирования кредитных организаций об операциях, совершенных под воздействием мошенников.

К чему привели принятые меры

«Активная борьба с банковскими мошенниками за последние пару лет дает двойственные результаты. С одной стороны, меры стали серьезным барьером для преступников, с другой — мошенники адаптируются», — отмечает Блезнеков.

Например, крупнейшие банки зафиксировали смещение внимания мошенников с онлайн-хищений на кражу наличных и материальных ценностей. По данным «Сбера», тренд на хищение наличных денег и материальных ценностей начался во втором квартале 2025 года. «Злоумышленники меняют схемы и переходят в офлайн-каналы на фоне усиления систем противодействия мошенничеству в банковской сфере ― им все труднее реализовывать схемы с использованием банковских сервисов и приложений», — отмечал представитель Сбербанка. По словам начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенники убеждают своих жертв действовать вне контура финансовых организаций, так как банки и сотовые операторы выстроили эффективную защиту. «Мы сейчас активно видим, сколько продается квартир, машин, выносится золота, передается ценностей», — приводит примеры Ревякин.

Из-за введения мер по борьбе с мошенниками действительно заметен их уход в офлайн, соглашается Блезнеков: «Мошенники стали чаще использовать курьеров для получения наличных и ценностей прямо из дома жертвы. Схемы маскируются под звонки из поликлиник, соцслужб или служб доставки. Второй тренд — преступники стали активнее направлять жертв за займами в МФО, где получить деньги проще, чем в банке».

По данным ЦБ, объем хищений с банковских счетов действительно начал снижаться. Так, в третьем квартале 2025 года злоумышленники украли 8,2 млрд руб., что меньше аналогичного показателя 2024 года на 12% (сравнивать динамику за девять месяцев год к году некорректно, поскольку ЦБ менял методику учета мошеннических операций).

Самыми эффективными мерами являются те, которые создают непосредственные технические препятствия для мошенников, — это блокировка мошеннических операций банками и блокировка инфраструктуры злоумышленников (телефонных номеров и фишинговых сайтов), считает Блезнеков. По его мнению, также хорошо работает «спецкнопка» в приложениях банков. Но этот сервис, рассуждает эксперт, скорее делает более прозрачной статистику по мошенническим переводам, потому что позволяет человеку быстро информировать банк, нежели чем позволяет предотвратить собственно мошенничество.

Для оценки эффективности мер необходим гораздо больший срок, чем один-два года, но на данном этапе можно выделить меры, связанные с самозапретами на выдачу кредита и оформление сим-карт, добавляет ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов.

«Наибольшая эффективность достигается именно за счет комплексного подхода, то есть суммы перечисленных мер, нежели, если рассматривать их по отдельности», — подчеркивает он. От любых мер по борьбе с мошенниками не стоит ожидать полной победы над злоумышленниками, поэтому задача госорганов и финансовой инфрастуктуры — максимально затруднять преступную деятельность и одновременно с этим активно просвещать граждан, резюмирует Блезнеков.

Хотя статистика Банка России уже отражает спад мошеннической активности в банковской сфере, данные регулятора о жалобах свидетельствуют об обратной стороне этой борьбы. Еще по итогам 2024 года ЦБ фиксировал почти двукратный рост числа обращений граждан по поводу блокировок банками переводов и счетов. В январе—сентябре 2025 года жалобы по этой теме вышли на первое место — ЦБ признал, что общий рост числа жалоб на 21% (до 170,5 тыс.) обеспечили в основном жалобы на блокировки карт, счетов и дистанционного банковского обслуживания.

«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется», — признала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В декабре ЦБ запустил новый механизм реабилитации добросовестных клиентов, чьи данные оказались в мошеннической базе регулятора.