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На присоединенных к России территориях прекратилось обращение гривны

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прекратилось обращение украинской гривны
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) от 4 октября.

Законом устанавливается, что денежной единицей на территориях новых субъектов является российский рубль. Обращение в гривнах на присоединенных территориях допускалось до 31 декабря 2022 года.

Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях. Также с 1 января нового года граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ банка по курсу банка.

Обращение национальной денежной единицы Украины на присоединенных территориях допускалось до 31 декабря 2022 года. На время январских праздников официальный курс ЦБ установлен в размере 19,4 руб. за 10 грн.

Российский рубль сделали в ЛНР основной валютой в сентябре 2015 года. «В целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях и резким снижением гривневой наличной денежной массы установить, что основной денежной единицей на территории ЛНР является российский рубль»,— приводил Луганский информационный центр текст постановления совета министров.

О переходе на рубль в качестве основной валютной единицы сообщали в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР. «Наибольшей денежной массой в ДНР является российский рубль — 90%, украинская гривна — всего 5–7», — отмечали в министерстве.

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Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 4 октября 2022 года. Сами договоры были заключены 30 сентября.

Законом предусматривается, что лица, проживающие на присоединенных к России территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

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Теги
Дарья Григорьева
гривна ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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