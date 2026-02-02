Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией

Работать полгода или год в одной компании, а потом уходить в следующую — реальный способ повысить зарплату и добиться карьерного роста, утверждают эйчары

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Еще недавно частая смена работы считалась признаком безответственного сотрудника с неуживчивым характером, готового в любой момент уйти ради незначительного роста зарплаты на новом месте. Рекрутеры опасались таких кандидатов: какой смысл тратиться на поиск и адаптацию летуна, если он все равно скоро уйдет.

Однако теперь это явление стало массовым: сменить работу в течение ближайшего времени планирует каждый третий россиянин. В США цифра еще выше — уходить собирается каждый второй. Не нанимать таких летунов уже невозможно — их слишком много. Да и вряд ли все они плохие и безответственные сотрудники: люди просто не видят перспектив карьерного роста в своих нынешних компаниях. Зарплатой также мало кто доволен. Как бизнесу относиться к сотрудникам, часто меняющим работу? И как самим сотрудникам использовать стратегию частой смены работы, чтобы добиться желаемой зарплаты и позиции?

Лояльность не вознаграждается

Частая смена работы стала нормой не только в России. Согласно опросу, проведенному платформой Bankrate в конце июля 2024 года, почти половина американцев (48%) планируют сменить работу в течение ближайших 12 месяцев. Рынок труда уже не так благоприятен для сотрудников, как в течение последних нескольких лет: в США создается меньше рабочих мест, чем ожидалось, понемногу растет безработица (в июле — на 0,2 п.п., до 4,3%). Но даже это не останавливает десятки миллионов человек, решивших искать лучшей доли.

Особенно сильно хотят сменить работу в ближайший год представители поколения Z, то есть 18–27-летние (64%). Согласно опросам, специалистами, часто меняющими работу, называют себя 83% представителей этого поколения. Даже если кто-то не готов сменить работу в течение ближайшего года, то, вероятно, попробует сделать это немногим позже. Причины респонденты называют разные, но для 70% это зарплата. Среди других поколений ситуация схожая. Работу в ближайший год готовы сменить 52% миллениалов (28–43-летних) и 45% даже среди лиц более старшего поколения X (44–59 лет).

Схожим образом обстоит ситуация даже в Азии, известной верностью сотрудников своим работодателям. Как говорится в материале CNBC со ссылкой на одно из исследований, о смене работы думают 43% зумеров и миллениалов в Гонконге и Сингапуре. «Зарплаты не хватает даже на оплату счетов и покупку дома», — приводит издание слова одного такого сотрудника. Директор по персоналу компании Kickstart Ventures Джером Сапата, которого цитирует CNBC, называет причину происходящего: лояльность компаниям больше не вознаграждается. По его словам, выигрывают те, кто устраивается на новую работу и в момент найма может попросить себе более выгодные условия, поскольку говорит «с позиции силы». Ведь нанимающей компании нужен новый сотрудник.

Раньше было иначе, напоминает Сапата. Если вы оставались лояльны компании, та заботилась о вас в течение всей вашей жизни. Теперь это уже не так. Постоянная работа на одном месте давно перестала приносить те выгоды, что были в 1980–1990-х: корпоративные пенсии обесценились, реальная зарплата не растет, и ее часто не хватает, чтобы оплачивать текущие счета, не говоря уже о покупке жилья; бонусы вроде бесплатной еды в офисе этого не компенсируют. К тому же 70% работников опасаются увольнения. В результате держаться становится просто не за что.

Как подчеркивается в материале The New York Times, молодые сотрудники видят, что компании стремятся только к повышению прибыли любой ценой. Как отметила в комментарии изданию руководитель исследовательских работ консалтинговой компании Culture Partners Джессика Кригел, частая смена работы объясняется продолжающимся разрушением социального контракта между работодателем и работником. Она также напоминает, что в период рецессии, связанной с эпидемией COVID-19, американские компании массово увольняли персонал, а теперь и вовсе начали делать это заранее, ожидая спада в экономике. «Сотрудники смотрят на это и чувствуют, что уже потеряли то, что, как они думали, получали, — гарантию занятости», — констатирует Кригел. То есть, если у компаний нет долгосрочных обязательств по отношению к сотрудникам, непонятно, почему такие обязательства должны быть у сотрудников по отношению к компаниям.

Стратегия «предателя»

Новым условиям больше соответствуют люди с другой мотивацией. CNBC приводит историю 28-летнего специалиста по подбору кадров Сары (имя издание изменило, чтобы не навредить карьере девушки), которая за три года сменила три работы в разных отраслях, увеличив благодаря этому свою годовую зарплату на $50 тыс. По ее словам, нужно внимательно следить за тем, какие компании нанимают персонал, и избегать те, что увольняют сотрудников в любом отделе. Правда, возникает трудность: в описании вакансий зарплата не всегда указана. Поэтому Сара искала в первую очередь должности, которые были для нее следующим шагом в карьере, и думала о перспективах тех или иных отраслей в условиях COVID-19. Когда стало ясно, что индустрия моды, где она работала, испытывает трудности, девушка перешла в инвестиционную компанию, посчитав эту сферу более стабильной. При этом Сара поддерживала связи с бывшими коллегами на прошлых работах, чтобы быть в курсе, что происходит в разных компаниях и отраслях. Когда девушке предложили вернуться в индустрию моды, она попросила и получила более высокую зарплату и позицию менеджера.

А The New York Times приводит историю американца Пранава Равикумара, который к 24 годам также сменил три работы. Сразу после университета в 2020 году он прошел тренинги по менеджменту в фармацевтической компании Abbott и стал там аналитиком в области электронной коммерции. Однако ради этой работы пришлось переехать от семьи и друзей из Вашингтона в округе Колумбия в штат Орегон. Это было не особенно удобно, поэтому уже в 2021 году он нашел удаленную работу в стартапе Dragonfly, который занимается покупкой и развитием небольших бизнесов в сфере электронной торговли, и уехал назад в Вашингтон. Через несколько месяцев Равикумар попросил менеджера подключить его к работе над стратегией компании, однако этого не случилось. Через год он опять начал искать работу и нашел — занялся маркетингом в Alma, которая помогает выстраивать бизнес медицинским компаниям. В результате Равикумар за несколько лет почти удвоил зарплату и очень быстро получил опыт работы в нескольких отраслях.

Увеличить зарплату благодаря частой смене работы удалось в США не только Саре и Равикумару. 60% сотрудников, которые сменили работу с апреля 2021 года по март 2022-го, добились того же. Причем половина из них увеличили свой доход на 9,7% и более. А среди тех, кто остался на прежнем месте, прибавку к зарплате получили меньше половины, и это при высокой инфляции.

Работодатели, как и следовало ожидать, новой тенденцией недовольны. Глава чикагской рекрутинговой компании Recruit Rockstars Джефф Хайман в комментарии The New York Times отметил, что частая смена сотрудниками работы — серьезная головная боль для работодателей. Увольнение хорошего сотрудника может заставить и других задуматься о своих перспективах в компании. Причем, по словам Хаймана, ситуация становится все хуже. Другие эйчары жалуются, что стало трудно оценивать сотрудников, если те проработали на одном месте меньше двух лет.

Текучка кадров может быть для компаний еще опаснее, чем кажется на первый взгляд. Как отмечает французский экономист Тома Пикетти в книге «Капитал в XXI веке», от сотрудников часто требуется развивать особые навыки, которые потребуются только в этой компании. Это так называемые специфические инвестиции, и их в компанию делают работники. «Например, речь может идти о методах работы, особенностях организации или особых навыках, связанных со специфическим производственным процессом на данном предприятии», — поясняет экономист. При постоянной угрозе увольнения для развития таких навыков у людей может просто не быть стимулов. Еще хуже будет ситуация, если сотрудники постоянно меняются и не успевают овладеть такими навыками.

Как подчеркивает Сапата из Kickstart Ventures, именно молодое поколение, склонное часто менять работу, будет определять, какой станет корпоративная культура. Поэтому, по его словам, компании должны предлагать своим работникам больше денег и возможностей, чтобы их удержать.

«Больше половины готовы сменить работу»

В России своя специфика. «На рынке труда сегодня складывается уникальная ситуация, — отметила в комментарии РБК руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. — Среди соискателей большинство составляют работающие, а не безработные. Уровень безработицы рекордно низкий (2,4%), компании прилагают усилия к удержанию персонала». Однако это опять же заставляет бизнес менять отношение к частым переходам сотрудников с места на место. «Работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется, — говорит Голованова. — Представителей компаний, для которых частая смена работы — это негативная характеристика соискателя, стало меньше».

Поэтому и Россия находится в таком мировом тренде. «Частая смена работы для получения более высокой зарплаты и карьерного роста — достаточно популярная история для российского рынка труда, — рассказала РБК директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. — Согласно исследованию «Работы.ру», больше половины россиян (57%) готовы сменить работу, если получат хорошее предложение». Причем в основном дело именно в зарплате. «Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, финансовую состоятельность подчеркнули 83% участников опроса», — отметила она.

Как отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова, согласно опросу hh.ru, зарплата устраивает сейчас всего треть опрошенных (31%). Россияне в среднем ставили своей работе лишь 5,8 из 10 баллов по уровню удовлетворенности. Еще ниже оценивают работники перспективы своего карьерного роста: лишь 8% респондентов заявляют, что их все устраивает. Неудивительно, что при такой мрачной картине россияне готовы менять не только работу, но и профессию. Лишь 37% опрошенных пока не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации. То есть 63% россиян в принципе готовы даже к такому довольно радикальному шагу.

Кому в России есть смысл часто менять работу? Игнатова объясняет, что здесь для белых воротничков шансов получить прибавку к зарплате все же больше на текущем рабочем месте. «В условиях дефицита кадров компании вынуждены повышать зарплату не только и не столько нанимаемым сотрудникам, но и текущим, — говорит она. — Бывают ситуации, что сотрудник получает оффер от другой компании, сообщает об этом своему руководителю и получает встречное предложение от текущего работодателя с повышением зарплаты. Примерно в 50% случаев работодатели идут на такой контроффер, чтобы сохранить ценного сотрудника».

А вот синие воротнички в России стратегией частой смены работы с целью повысить доход, по словам Игнатовой, пользуются давно. «Дефицит кадров в сегменте рабочего персонала, массовых позиций (кассиры, менеджеры по продажам) и низкоквалифицированных рабочих мест намного выше, чем в офисных профессиях, — говорит она. — Такие позиции относятся к легкому входу: не требуется иметь широкий круг навыков и проходить несколько этапов собеседований. Переход из одной компании в другую с большей зарплатой может занять от пары дней до недели». Работодатели в этих отраслях закрывают глаза на частую смену работы соискателями и невысокий уровень их лояльности.

Но Игнатова все же призывает к осторожности. «При ориентации на повышение зарплаты в рамках перехода в другую компанию необходимо учитывать время поиска работы и выпадение доходов на этот период, — говорит она. — Но получить несколько индексаций зарплаты в течение года вряд ли получится. В крупных компаниях, где выстроены процессы оценки персонала и пересмотра зарплат, почти невозможно получить повышение зарплаты вне установленных периодов».

Используя стратегию частой смены работы, человек может выиграть в зарплате и возможностях, но проиграть в части выстраивания убедительного имиджа для работодателя, отмечает Санина. Ведь всегда стоит обращать внимание на специфику отрасли, в которой работает человек. «Более консервативные сферы могут расценить частые переходы как признак несерьезности и ненадежности сотрудника, а в областях, где ценятся творчество и опыт проектной занятости, такая «дорожная карта» профессионала воспринимается гораздо лояльнее», — констатирует она.