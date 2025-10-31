В ЦБ рассказали, при каких условиях курс упадет до 50 рублей за доллар

В ЦБ назвали условие для курса ₽50 за доллар

В ноябре 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть доллар впервые в истории поднялся выше 50 руб. Сегодня, 31 октября, один американский доллар стоит 80,5 руб.

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Можно достичь курса в 50 руб. за доллар в ситуации, когда в США потеряют контроль над инфляцией, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Его цитирует ТАСС.

«В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией», — рассказал он. Для этого в России должна быть ценовая стабильность. «Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%», — сказал Тремасов в ходе визита в Балтийский федеральный университет Калининграда.

Также он отметил плавное возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце прошлого года.

29 октября Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила учетную ставку (по ней определяется стоимость заемных денег) до уровня в 3,75–4% годовых. ФРС уточнила, что инфляция с начала года выросла и остается несколько повышенной.

Уровень инфляции в США в сентябре 2025 года составил 3,0%, достигнув максимума с начала года. По данным американского минтруда, потребительские цены в августе выросли, как и увеличилось количество обращений за пособием по безработице. При этом цель ФРС США — максимальная занятость и ограничение инфляции на уровне 2%.

К 30 октября доллар и евро подорожали, преодолев отметки в 80 и 93 руб. соответственно.

Почти 11 лет назад — в ноябре 2014 года — на фоне резкого падения цен на нефть доллар впервые в истории поднялся выше 50 руб. Обвал котировок произошел на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранить объемы добычи.

С мая 2015-го курс доллара на Московской бирже единственный раз опустился ниже 51 рубля летом 2022 года.