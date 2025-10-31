 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

В ЦБ назвали условие для курса ₽50 за доллар

В ЦБ рассказали, при каких условиях курс упадет до 50 рублей за доллар
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
В ноябре 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть доллар впервые в истории поднялся выше 50 руб. Сегодня, 31 октября, один американский доллар стоит 80,5 руб.
Курс доллара ЦБ USD ₽80,504 +1,3% Купить
Фьючерс на доллар/рубль (USDRUBF) USD/RUB F ₽80,910 +0,27% Купить
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Можно достичь курса в 50 руб. за доллар в ситуации, когда в США потеряют контроль над инфляцией, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Его цитирует ТАСС.

«В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией», — рассказал он. Для этого в России должна быть ценовая стабильность. «Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%», — сказал Тремасов в ходе визита в Балтийский федеральный университет Калининграда.

Также он отметил плавное возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце прошлого года.

ФРС США второй раз подряд снизила ставку — до 3,75–4%
Инвестиции
Фото:AARON SCHWARTZ / EPA / ТАСС

29 октября Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила учетную ставку (по ней определяется стоимость заемных денег) до уровня в 3,75–4% годовых. ФРС уточнила, что инфляция с начала года выросла и остается несколько повышенной.

Уровень инфляции в США в сентябре 2025 года составил 3,0%, достигнув максимума с начала года. По данным американского минтруда, потребительские цены в августе выросли, как и увеличилось количество обращений за пособием по безработице. При этом цель ФРС США — максимальная занятость и ограничение инфляции на уровне 2%.

К 30 октября доллар и евро подорожали, преодолев отметки в 80 и 93 руб. соответственно.

Почти 11 лет назад — в ноябре 2014 года — на фоне резкого падения цен на нефть доллар впервые в истории поднялся выше 50 руб. Обвал котировок произошел на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранить объемы добычи.

С мая 2015-го курс доллара на Московской бирже единственный раз опустился ниже 51 рубля летом 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
биржевой курс доллара курс доллара ФРС США ставка ФРС Инфляция Центробанк
Материалы по теме
Доля доллара в расчетах за российскую нефть упала до 5%
Экономика
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году
Финансы
ЦБ сообщил о снижении продажи валюты экспортерами
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича белорусским разведчиком Политика, 16:14
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 16:13
Tether и TRON совместно заморозили более $300 млн в стейблкоине USDT Крипто, 16:12
Reuters узнал, как аш-Шараа раскритиковал сторонников за люксовые авто Политика, 16:11
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Во Владимирской области после атаки БПЛА уничтожат невзорвавшиеся снаряды Политика, 16:07
В ЦБ назвали условие для курса ₽50 за доллар Экономика, 16:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов Общество, 16:00
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций Спорт, 15:56
Карьера после 40: как собрать свой экспертный портфель и уйти из найма Образование, 15:56
В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией Общество, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России» Политика, 15:40
Путин произвел кадровые перестановки в Совете безопасности Политика, 15:36