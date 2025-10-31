 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Мантуров исключил «закрытие» рынка из-за утильсбора

Мантуров: новые правила утильсбора не имеют целью «закрыть» российской рынок
Российские власти не ставят целью «закрыть» рынок через новые правила утильсбора, поскольку отсутствие конкуренции затормозит развитие отечественного автопрома, заявил Мантуров. Их введение перенесли на 1 декабря
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У правительства России нет цели «закрыть» рынок с помощью утилизационного сбора, поскольку отсутствие конкуренции затормозит развитие отечественных автопроизводителей, заявил в интервью «РИА Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», — сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения в расчете утильсбора являются своеобразной заградительной мерой.

По словам Мантурова, нововведения не оказывают существенного влияния на стоимость российских машин за счет предоставления субсидий отечественным производителям. Что касается цен на иномарки, планируемые изменения расчета утильсбора могут сказаться на стоимости частного ввоза «санкционных» автомобилей, допустил он. При этом, подчеркивает Мантуров, практика такого завоза машин снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны.

Первый вице-премьер отметил, что иностранные инвесторы при принятии решений считают важным условием ликвидацию каналов серого импорта.

Минпромторг перенес изменение правил утильсбора на 1 декабря
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

В сентябре Минпромторг предложил изменить систему начисления расчета утильсбора: привязать его ставку к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Согласно инициативе, льготные коэффициенты (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за машину старше трех лет) сохранят только для физлиц, ввозящих авто для личного пользования с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. На все остальные машины будет распространяться коммерческий тариф.

Изначально предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 ноября. Однако в середине октября Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря. Это произошло после обращения «Деловой России», сообщившей о задержках доставки машин уже сделавшим заказ россиянам, а также проведения во Владивостоке митинга против новых ставок.

31 октября Минпромторг сообщил, что вступление нововведений в силу отложено до 1 декабря.

