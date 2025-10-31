 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами

Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов, направленную на противодействие схемам отмывания денег через иностранные компании и операции с векселями
Фото: Павел Черемисин / ТАСС
Фото: Павел Черемисин / ТАСС

Изменения, разработанные Банком России по расширению учета транзакций в рамках валютного контроля, будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов, сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга, указав, что расширение надзора обусловлено необходимостью противодействия схемам отмывания преступных доходов с использованием иностранных компаний, операций с векселями, а также драгоценными металлами. 

В рамках предлагаемых изменений в инструкцию № 181-И Банк России планирует ввести специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, а также расчетов с использованием векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов. Это позволит регулятору отслеживать ранее недостаточно прозрачные финансовые потоки, поскольку текущий валютный контроль распространяется преимущественно на операции резидентов и сделки нерезидентов в рублях. Речь идет именно об учете нового перечня транзакций, а не о дополнительных ограничениях для операций резидентов и нерезидентов, поясняли в Банке России. Замечания к проекту принимаются до 3 ноября.

ЦБ запланировал расширить периметр валютного контроля. Что это значит
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям», — подчеркнули в Росфинмониторинге. Обосновывая свою позицию, ведомство сослалось на данные Национальной оценки рисков, согласно которым переводы под видом операций с векселями имеют повышенный уровень угрозы (.pdf). «Под видом купли-продажи векселей могут осуществляться переводы средств между организациями или физическими лицами, как внутри страны, так и в рамках вывода за рубеж», — пояснили в финразведке, добавив, что векселя подставных юридических лиц активно используются для расчетов между третьими сторонами.

Аналогичные риски установлены и в отношении операций, связанных с приобретением драгоценных металлов и драгоценных камней, и ювелирных изделий из них.

Также, по данным отчета, в незаконной деятельности продолжают использоваться компании-нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица (трасты и пр.). «Указанные виды юридических лиц в основном используются в сложных схемах отмывания доходов за рубежом - как получатели средств, полученных преступным путем, выводимых из России, - для осуществления транзитных операций в целях сокрытия истинных владельцев и источников происхождения денежных средств», — заключил представитель Росфинмониторинга.

Авторы
Вахитова Гульнара
