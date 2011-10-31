Рынок акций РФ начал новую неделю в "красной" зоне

Торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня со снижения котировок большинства голубых фишек. По состоянию на 10:50 мск индекс ММВБ понизился на 0,39% - до 1520,64 пункта.

Индекс РТС опустился до отметки 1585,19 пункта, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,34%, начав день на отметке 10366,14 пункта.

Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напоминает, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,07%, а индекс РТС прибавил 1,09%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. Неуверенность инвесторов была обеспечена как необходимостью взять передышку после предыдущего ралли, так и опасениями того, что предложенный лидерами Евросоюза план может не оказать значительного влияния на экономику. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно отрицательные настроения, говорит эксперт.

По ее словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов поднимался до локального максимума 1552 пункта, немного не дотянув до последнего важного для "быков" сопротивления на уровне 1555 пунктов, преодоление которого дало бы им высокие шансы на восстановление среднесрочного роста. К завершению дня индекс, под влиянием коррекционных настроений за рубежом, ослабил свои позиции и опустился ближе к поддержке 1515 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1490 пунктов.

"Сегодня внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. На мировых фондовых и сырьевых рынках можно наблюдать коррекцию после весомого ралли, а на этой неделе инвесторов ждут такие важные события, как заседание ФРС (среда), заседание ЕЦБ (четверг), саммит "Большой двадцатки" (четверг-пятница) и данные по состоянию рынка труда США в октябре (пятница). Они покажут, готовы ли "быки" возобновить среднесрочный восходящий тренд, основа для которого была заложена на прошлой неделе представленным лидерами Евросоюза планом выхода региона из кризиса", - резюмировала Е.Кожухова.