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Рынок рублевых облигаций: настроения улучшаются
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Рынок рублевых облигаций: настроения улучшаются
Экономика, 31 окт 2008, 18:20
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Рынок рублевых облигаций: настроения улучшаются
Негатив на внутреннем долговом рынке стал понемногу спадать.

Негатив на внутреннем долговом рынке стал понемногу спадать. Поток позитивных новостей с Запада оказал поддержку российским активам. Основной причиной очередного витка позитива стали серьезные действия мировых регуляторов, снизивших и продолжающих снижать стоимость рефинансирования, отмечают в ИГ "КапиталЪ". Напомним, что 29 октября ФРС снизила учетную ставку на 0,5%, до 1% годовых.

Кроме того, по словам специалистов ИК "Тройка Диалог", усилия ЦБ РФ, направленные на то, чтобы банки не наращивали объем валютных активов на своих балансах, стабилизировали уровень ликвидности в банковской системе и стоимость кредитов рынка МБК на относительно приемлемом уровне.

В результате по состоянию на 31 октября 2008г. значение ценового индекса корпоративных облигаций RCBI по сравнению с 24 октября уменьшилось на 1,54% и составило 83,87 пункта. При этом индекс госбумаг RGBI вырос на 2,17% и составил 103,39 пунктов.

Аналитики Промсвязбанка отмечают, что сообщения о принятии Внешэкономбанком решения удовлетворить заявки компаний X5 Retail Group, РУСАЛ, "ВымпелКом", ГК "ПИК" и РЖД на рефинансирование зарубежных долгов ослабило напряжение вокруг них и повысило интерес к их облигациям. Более того, на фоне поступивших предложений по включению бумаг энергетических компаний ФСК и МРСК в перечень разрешенных к инвестированию для средств ПФР облигации компаний данного сектора демонстрировали рост котировок.

В то же время ряд облигаций второго уровня, не говоря уже о бумагах третьего эшелона, все еще испытывает на себе давление продавцов. Опасения по поводу того, что эмитенты высокодоходных облигаций не сумеют выполнить свои обязательства, а также растущая уверенность рынка в том, что квазисуверенным заемщикам, наоборот, удастся осуществить все необходимые платежи, способствуют дальнейшему "расслоению" рынка и расширению кредитных спрэдов, отмечают в ИК "Тройка Диалог".

Запланированные на рынке аукционы по размещению корпоративных облигаций прошли в полном объеме. Инвесторам были предложены выпуски Ханты-Мансийский Банк-1 на сумму 3 млрд руб., АК Барс Банк-3 объемом 3 млрд руб., МТС-2 на сумму 10 млрд руб., Разгуляй-Финанс-5 объемом 2 млрд руб. По итогам аукционов ставка первого купона по бумагам Ханты-Мансийский Банк-1 составила 14% годовых, АК Барс Банк-3 - 13,1% годовых, МТС-2 - 14,01% годовых, Разгуляй-Финанс-5 - 14,5% годовых.

На предстоящей неделе ожидаем увидеть продолжение улучшения внутренней конъюнктуры. По словам аналитиков "Бинбанка", в ближайшее время ситуация на российском денежном рынке нормализуется. Положительным моментом является окончание налогового периода текущего месяца. Очередные выплаты состоятся лишь в середине ноября, а до этого времени банковский сектор может несколько успокоиться, благодаря вливаниям ликвидности правительством.

По оценкам специалистов ИГ "КапиталЪ", в краткосрочной перспективе риски снижения цен рублевых облигаций обусловлены резким удорожанием стоимости кредитов и публичных займов, а также ростом числа дефолтов. Острая потребность в господдержке лишь подтверждает слабость внутреннего денежного и долгового рынков, хотя она в значительной снизила зависимость от внешнего финансирования. Восстановлению рынка также мешает растущая обеспокоенность инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Спад наблюдается в еврозоне и США, а в перспективе может распространиться и на развивающиеся страны, которые уже испытывают проблемы в связи с падением цен на сырьевые товары и оттоком капитала. Все это делает начавшийся рост цен рублевых облигаций неустойчивым и будет вынуждать инвесторов проявлять осторожность.

Quote.rbc.ru

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