Более 50% россиян поддерживают политику в Чечне

Полностью поддерживают политику российских властей в Чечне 20,2% россиян. Такие данные дал опрос, проведенные в марте РОМИР среди 2 тысяч россиян. Скорее поддерживают ее, чем нет, 22,6% респондентов.

О том, что они скорее не поддерживают политику российских властей в Чечне, сказали 20,9% граждан. Полностью не поддерживают ее 25,5% респондентов. Затруднились с ответом 10,9% россиян. При этом 37,3% респондентов полагают, что вскоре в Чечне возобновятся масштабные боевые действия. 18,2% опрошенных думают, что удастся уничтожить основных главарей боевиков. Только 12,9% россиян считают, что чеченская администрация сумеет навести порядок в республике. 8,5% опрошенных предполагают, что будет заключено соглашение о предоставлении Чечне независимости. Другие сценарии есть у 4,1% граждан. Затруднились с ответом 19% опрошенных.

На вопрос, какую по мнению граждан политику Россия должна проводить в Чечне, 38,3% респондентов ответили, что война должна продолжаться до полного уничтожения боевиков. 15,3% граждан предлагают вывести войска и признать полную независимость Чечни. Сократить численность войск в Чечне считают необходимым 14,7% граждан. 13% респондентов предлагают предоставить роль по наведению порядка в республике администрации Чечни. Передать ситуацию в республике под международный контроль считают возможным 6,8% опрошенных. 11,9% россиян затруднились с ответом.

При этом следует сказать, что только 10,8% респондентов полностью доверяют правительству РФ. Скорее доверяют правительству еще 35,3% опрошенных. 24,7% россиян скорее не доверяют данному органу. 18,5% респондентов полностью не доверяют правительству. Затруднились с ответом 10,7% граждан. Правительству склонны в несколько большей степени не доверять люди 30-39 лет, с низким уровнем дохода.

Что касается доверия премьер-министру России Михаилу Касьянову, то ему полностью доверяют 13,7% россиян. 29,4% граждан скорее доверяют ему, чем нет. О том, что они скорее не доверяют премьеру, сказали 20% опрошенных. Полное недоверие руководителю правительства высказали 17% респондентов. И 20% россиян затруднились с ответом на этот вопрос.