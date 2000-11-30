Налоговая полиция против металлургов

Федеральной службой налоговой полиции возбуждены уголовные дела в отношении руководителей нескольких крупных российских металлургических предприятий. Об этом сегодня заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления ФСНП Олег Степанов.

Федеральной службой налоговой полиции возбуждены уголовные дела в отношении руководителей нескольких крупных российских металлургических предприятий. Об этом сегодня заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления ФСНП Олег Степанов. По его словам, в результате 108 проверок, проведенных налоговой полицией, возбуждено 166 уголовных дел, в том числе и уголовные дела по факту нарушения налогового законодательства руководством предприятий, входящих в группу "Норильский никель", Магнитогорского металлургического комбината и Качканарского ГОКа. Во время проверок финансовой деятельности предприятий только металлургической отрасли, выявленный ущерб составил четыре миллиарда рублей.

Данные нарушения законодательства были выявлены в результате проверки внешнеэкономических операций этих предприятий. Именно поэтому в структуре ФСНП и ее территориальных органов будет создано специализированное подразделение, которое будет осуществлять оперативно-розыскную деятельность по выявлению нарушений налогового законодательства во всех отраслях, связанных с внешнеэкономическими связями. Работа по оффшорным компаниям, с помощью которых осуществляется вывоз капитала за рубеж, будет одной из приоритетных задач налоговой полиции. Такие спецподразделения планируется создать до конца текущего года.

Для контроля за внешнеэкономическими связями металлургических предприятий ФСНП намерено заключить соглашение с погранслужбой о координации усилий по контролю над портами федерального значения, через которые проходят основные экспортные потоки компаний, занятых в этой отрасли. Уже сейчас очевидно, что основными нарушениями являются лжеэкспорт, необоснованное возмещение НДС, производство и продажа неучтенной продукции, занижение объемов и стоимости вывозимого металла. Что позволяет получать доходы, не облагаемые налогами. Более того, если раньше следственные действия в отношении руководителей предприятий проводились исключительно как в отношении юридических лиц, то теперь налоговые полицейские будут расследовать деятельность руководителей и как физических лиц.