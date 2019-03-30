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Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Проект постройки метрополитена в Красноярске оценивается в 65 млрд руб., рассказал РБК Александр Усс. В начале марта губернатор обсуждал этот проект в Кремле с президентом Владимиром Путиным, метро должны построить к 2023 году
Губернатор Красноярского края Александр Усс (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В 2015–2017 годах на строительство Красноярского метрополитена из бюджета выделили 228 млн руб., такую же сумму власти предоставили и на 2019–2021 годы, передавал телеканал «ТВК». Деньги должны были пойти на строительство первой линии «подземки», но, по данным красноярского минфина, эти средства потратят на консервацию уже проложенных путей. Строительство метрополитена не предвидится в ближайшие три года, отмечал телеканал.

В начале марта президент Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с Александром Уссом, во время которой они обсудили строительство метро в Красноярске. По словам губернатора, предлагается провести две трети путей под землей, в центре города, а на правом берегу реки Енисей модернизировать трамвайную линию, запустив там скоростные трамваи. «Нам необходимо порядка пяти станций метро для того, чтобы сохранить в первозданном виде эту часть [города]», — говорил Усс.

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Также красноярские власти рассматривают возможность применения технологии так называемых трехвагонных сцепок. «Это означает, что станции будут гораздо меньше, а основная стоимость метро — это все‑таки станции. Кроме этого меньшее количество на строительство подземных депо, и плюс эти виды подземного транспорта являются беспилотными. Соответственно, серьезное сокращение на содержание персонала. Если реализовать эту схему, то, по оценкам специалистов, стоимость проходки в целом метро будет сокращена от 30 до 40% в сравнении с традиционными», — указывал губернатор.

В результате на сэкономленные средства в Красноярске могут быть построены не пять, а девять станций, включая наземные. К 2023 году власти намерены построить метро в городе, добавил Усс. В свою очередь, Путин отметил важность создания единого комплекса, в состав которого войдут метрополитен, трамваи и электрички.

Проект строительства метрополитена в Красноярске обсуждался еще с 1960-х годов, однако в 1989 году все работы были свернуты. В 1990-е годы работа над постройкой метро была возобновлена, до середины 2008 года было проложено около 3 км тоннелей. В 2011 году было решено законсервировать проект, по данным телеканала «ТВК», с 2013 по 2017 год на эти цели выделили 328 млн руб.
Авторы: Юлия Старостина, Григорий Дубов
Теги: Александр Усс, Красноярск, Метро
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