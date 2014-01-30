АЛРОСА в 2013г. нарастила добычу алмазов на 7%

Добыча АК "АЛРОСА" в 2013г. выросла на 7% и составила 36,9 млн карат. Об этом говорится в сообщении компании. Добыча в IV квартале 2013г. выросла на 10% - до 9,9 млн карат.

Фото: Depositphotos

Как поясняется, рост алмазодобычи обусловлен главным образом увеличением содержания алмазов на трубке "Юбилейная", приобретением ОАО "Нижне-Ленское", выходом подземного рудника "Айхал" на проектную мощность.

Продажи алмазов в 2013г. составили 38 млн карат. В том числе 26,7 млн карат ювелирного качества по средней цене 176 долл./карат и 11,3 млн карат технического качества по средней цене 9 долл./карат. Продажи алмазов в IV квартале 2013г. составили 10,8 млн карат.

В АК "АЛРОСА" ожидают, что выручка компании (включая прочие виды деятельности) по международным стандартам финотчетности (МСФО) по итогам 2013г. составит 165 млрд руб., увеличившись примерно на 10% по отношению к 2012г.

В 2014г. АЛРОСА ожидает алмазодобычу на уровне 36 млн карат, продажи - на уровне 38 млн карат, включая реализацию около 2 млн карат из запасов. "Компания отмечает нейтральную динамику алмазного рынка в IV квартале 2013г. и придерживается умеренно-оптимистичного прогноза на 2014г.", - отмечается в сообщении АК "АЛРОСА".

ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в I полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года