Экономика⁠,
0

Всемирный банк предрек самую низкую за 5 лет цену на нефть Brent

Всемирный банк: цена на нефть Brent в 2026 году упадет до пятилетнего минимума
Согласно прогнозам, цена снизится с $68 в 2025 году до $60 в 2026 году. Это станет самым низким показателем за последние пять лет
BRENT BRENT $65,19 -2,7%
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В 2026 году средняя цена барреля нефти марки Brent в 2026 году может упасть до $60, что станет самым низким показателем за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

В документе сказано, что в 2025 году перенасыщение рынка нефти значительно возросло, в 2026-м ожидается рост на 65% по сравнению с последним максимумом 2020 года.

«По прогнозам, цены на нефть марки Brent снизятся в среднем с 68 долларов за баррель в 2025 году до 60 долларов в 2026 году — это пятилетний минимум», — прогнозирует банк.

По его данным, в целом в 2025 году прогнозируется снижение цен на энергоносители на 12%, а в 2026 году — еще на 10%. Кроме этого, ожидается, что к 2030 году резко возрастут продажи электромобилей, что может еще больше снизить спрос на нефть.

Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США
Политика
Фото:Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

2 октября стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,72% — до $64,88 за баррель. Нефть этой марки тогда торговалась ниже отметки $65 за баррель впервые почти за четыре месяца, в предыдущий раз такое было 6 июня 2025 года.

После санкций США против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ 23 октября стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже выросла на 5,1% к предыдущему закрытию, до $64,45. Выше $64 нефть торговалась впервые с 10 октября.

Альянс ОПЕК+ добывает примерно половину мировой нефти и объединяет членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других государств, в том числе Россию. В апреле 2023 года крупнейшие производители ОПЕК+ ввели добровольное сокращение добычи нефти для стабилизации рынка. В апреле этого года они начали постепенно снимать ограничения по добыче. Ранее в сентябре участники ОПЕК+, договорились о дальнейшем увеличении добычи нефти с октября на 137 тыс. баррелей в сутки, в результате чего общий прирост добычи в этом году составит более 2,5 млн баррелей в сутки.

Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Всемирный банк нефть цены нефть марки Brent снижение цен
