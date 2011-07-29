Индекс потребительских цен в Японии в июне вырос на 0,2%

Индекс потребительских цен в Японии в июне 2011г. вырос на 0,2% в годовом исчислении. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены уменьшились на 0,1%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) увеличились в июне 2011г. на 0,1% по сравнению с июнем 2010г. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены снизились на 0,1%.

Кроме того, согласно данным правительства, уровень безработицы в Японии вырос в июне на 4,6%, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце. В эту цифру не входят данные по районам, которые пострадали от мощного землетрясения и цунами в мае текущего года.