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Рынок нефти завершил неделю на негативной ноте
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Рынок нефти завершил неделю на негативной ноте
Экономика, 28 июл 2008, 12:12
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Рынок нефти завершил неделю на негативной ноте
В пятницу цены на нефть продолжили падение, завершив последний торговый день прошедшей недели снижением в среднем на 2 долл.

В пятницу цены на нефть продолжили падение, завершив последний торговый день прошедшей недели снижением в среднем на 2 долл. Катализатором новых потерь на рынке "черного золота" стало ослабление спроса на топливо в США и Азии, а также увеличение добычи нефти ОПЕК.

По итогам торгов в пятницу, 25 июля, на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снизилась на 1,05 долл. - до 123,26 долл./барр. На InterContinental Exchange в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 1,92 долл., закрывшись на отметке 124,52 долл./барр.

Свидетельства снижения спроса на топливо в Соединенных Штатах и других развитых странах продолжают оказывать давление на рынок нефти. Согласно данным Министерства энергетики США, на позапрошлой неделе средний уровень потребления топлива в стране снизился до минимального уровня с января 2007г. и составил 19,9 млн барр. в день. При этом потребление бензина в стране сократилось на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рекордно высокие цены на нефть привели к падению спроса на топливо и в Азии. Впервые за девять месяцев сократились объемы импорта нефти в Японию. В июне в восьмой раз подряд снизилось потребление топлива в Южной Корее. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея являются первым, вторым и пятым по величине импортером нефти в мире соответственно, отмечается в отчете Министерства энергетики США.

Снижению цен на нефть в пятницу также способствовало известие об увеличении ее добычи организацией стран - экспортеров нефти. Согласно предварительным оценкам консалтинговой компании PetroLogistics Ltd., в июле рост добычи в организации составил 200 тыс. барр. в день. В текущем месяце производство нефти в ОПЕК достигнет 32,9 млн барр. в день, полагают аналитики PetroLogistics Ltd. Таким образом, похоже, что Саудовская Аравия выполнила обещание увеличить в июле добычу на 200 тыс. барр. в день, доведя уровень производства "черного золота" до 9,45 млн барр. в день.

Дополнительное давление на рынок нефти в пятницу оказало дальнейшее укрепление доллара против евро и иены. При этом причиной роста курса американской валюты стали позитивные макроэкономические данные.

Неожиданно для аналитиков в США вырос июньский показатель заказов на товары длительного пользования. Согласно последним данным, количество заказов увеличилось на 0,8%, что значительно превышает консенсус-прогноз, согласно которому ожидалась отрицательная динамика (-0,3%). Превысил ожидания экспертов и индекс потребительского доверия по данным Университета Мичигана, который в июле составил 61,2 пункта. При этом предварительная оценка показателя составляла 56,6 пункта, а консенсус-прогноз предполагал значение показателя на уровне 56,4 пункта. И наконец, более сильную, чем ожидалось, динамику продемонстрировал показатель продаж новых домов, снизившийся в июне всего на 0,6% - до 530 тыс. единиц.

Департамент аналитической информации РБК

Теги: нефть
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