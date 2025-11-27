Британию предупредили о риске дефицита газа

К 2030 году страна может столкнуться с дефицитом газа ввиду неблагоприятной погоды, медленной декарбонизации, или потери крупного объекта инфраструктуры, считает NESO. FT также указывает на падение добычи в Северном море

Великобритания в течение ближайших пяти лет может столкнуться с дефицитом газа, так как стала более зависимой от импорта топлива. Об этом говорится в отчете британского Национального оператора энергетической системы (NESO), передает Financial Times (FT).

Ожидалось, что уже согласованных поставок хватит, чтобы удовлетворить спрос на газ при нормальных погодных условиях. Тем не менее, стресс-тестирование при неблагоприятной погоде показало, что есть «риск для безопасности газоснабжения», который может возникнуть в начале 2030-х годов, говорится в отчете оператора.

Риск дефицита поставок газа может возникнуть, если страна будет переходить на низкоуглеродную энергетику медленнее, чем планировалось. Кроме того, система может не справиться с потерей крупного объекта инфраструктуры.

«В сценариях, когда все газоснабжение и сетевая инфраструктура работают (не повреждены), этот риск очевиден только там, где декарбонизация идет медленнее всего», — сказано в докладе NESO.

Однако, если страна потеряет крупнейший объект газовой инфраструктуры, хотя это и представляется маловероятным, предложение газа не сможет покрыть ожидаемый спрос при любом из сценариев на 2030–2031 годы, полагает оператор.

Все это ставит под сомнение энергетическую стратегию правительства, заключили в NESO.

Как отмечает FT, в Британии складываются негативные тенденции в области собственной газодобычи. Так, объем добычи в Северном море постепенно снижается, поскольку бассейн приходит в упадок, терминалы по переработке газа закрываются или будут закрыты в ближайшие годы.

Кроме того, правительство 26 ноября подтвердило планы запреть выдачу лицензий на разведку новых нефтяных и газовых месторождений в Северном море. Компании смогут бурить только вблизи действующих месторождений, используя существующие трубопроводы и буровые установки.

Участники рынка, с которыми пообщалась FT, предупредили, что добыча газа не вырастет, если правительство Великобритании не отменит налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, который оно без изменений заложило в бюджет.

Накануне канцлер британского казначейства (министр финансов) Рэйчел Ривз представила новый бюджет. Он закладывает налогово-бюджетную политику на ближайшие годы, при этом некоторые меры (например, заморозка порогов налога) действуют до 2031 года.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что, хотя они ожидают избытка газа на мировых рынках в ближайшие годы, поставки в целом уязвимы к перебоям. Великобритании и самой необходимо иметь инфраструктуру для импорта, доставки и хранения газа, а также, при необходимости, объекты для энергогенерации за счет этого топлива, пишет FT.

Великобритания исторически полагалась на терминалы и трубопроводы, через которые поставляется газ из Северного моря. Но теперь она стала больше зависеть от терминалов для импорта в Уэльсе и на юге Англии, предназначенных для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

В 2000-2024 годах импорт газа в Великобританию постепенно снижался: по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в этот период он упал на 40%. В целом же около 63% всего используемого газа в 2022 году были импортными. Великобритания также экспортирует газ в ЕС.

«Мы работаем с отраслью, чтобы гарантировать, что газовая система будет готова к будущему, включая поддержание безопасности поставок, что имеет первостепенное значение», — заявили FT в Департаменте энергетической безопасности Великобритании.