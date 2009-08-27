Premarket: внешний фон умеренно негативный

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 27 августа, умеренно негативный.

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 27 августа, умеренно негативный. Скромный рост индексов США накануне сменился продажами фьючерсов в четверг, что вызвало "просадку" азиатских акций. Отсутствует поддержка и на рынке нефти, где четвертую сессию подряд идут распродажи фьючерсов.



Российский рынок



По итогам торговой сессии 26 августа индекс ММВБ снизился на 1,44%, до 1099,77 пункта, индекс РТС - на 2,81%, до 1072,05 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 64,19 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в понедельник достиг 79,83 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 9,2 млрд руб. (в том числе в RTS Standard - 8,9 млрд руб.).



Внешний фон



Рынки акций Европы закрылись 26 августа снижением ведущих биржевых индексов на 0,3-0,6%. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 26,22 пункта (-0,53%) - до 4890,58 пункта, немецкий DAX - на 35,12 пункта (-0,63%) - до 5521,97 пункта, французский CAC 40 - на 12,27 пункта (-0,33%) - до 3668,34 пункта, швейцарский SMI - на 23,88 пункта (-0,39%) - до 6176,97 пункта, амстердамский AEX - на 1,39 пункта (-0,46%) - до 298,64 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 снизился на 0,5% и составил 973,92 пункта.



Фондовые торги в США закрылись 26 августа повышением ведущих индексов на фоне данных макростатистики. По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 4,23 пункта (+0,04%) - до 9543,52 пункта, NASDAQ - на 0,2 пункта (+0,01%) - до 2024,43 пункта, S&P - на 0,12 пункта (+0,01%) - до 1028,12 пункта.



На фондовых торгах в Азии 27 августа происходит снижение котировок. На 9:30 мск японский индекс Nikkei потерял 1,47%, Straits Times - на 0,31%, Hang Seng - 1,26%.



Фьючерсы



Фьючерсы на американские индексы 27 августа на 9:30 мск торгуются с понижением: S&P 500 - на 0,13%, NASDAQ 100 - на 0,18%.



Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке 106970 пункта (+0,63%).



Нефть



Цены на нефть по итогам сессии 26 августа на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: на ICE на нефть марки IPE Brent Crude - 71,65 (-0,17) долл./барр.; на NYMEХ Light Sweet Crude Oil - 71,43 (-0,62) долл./барр.



Металлы



В четверг на 9:30 мск фьючерсы на золото торговались на отметке 946,3 (+0,05%) долл./унция.



Официальные цены на никель немедленной поставки на закрытии 26 августа составили 19500 (-0,51%) долл./т.



Ликвидность



Остатки на корсчетах коммерческих банков на начало операционного дня 26 августа составили по России 521,3 млрд руб. Остатки на корсчетах банков Московского региона - 381,9 млрд руб.



ADR



Накануне ADR продемонстрировали снижение котировок.



Quote.ru