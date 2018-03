Торги в Японии завершились значительным снижением индекса Nikkei

Фондовые торги в Японии 27 июня завершились понижением индекса Nikkei до самой низкой отметки с 24 апреля

Фондовые торги в Японии 27 июня 2008г. завершились дальнейшим понижением индекса Nikkei - до самой низкой отметки с 24 апреля с.г. Пессимистичные настроения на биржевых площадках предопределил целый ряд факторов. С одной стороны, ослабление курса доллара повлияло на снижение котировок акций крупнейших экспортеров. Так, бумаги крупнейшего в мире производителя промышленной робототехники Fanuc Ltd. подешевели на 4,3%, в то время как акции производителя электроники Sony Corp. потеряли 4,4% в цене. Не остались в стороне и автопроизводители - котировки акций Honda Motor Corp. опустились на 2,7%.



С другой стороны, не добавили оптимизма и опасения относительно дальнейших списаний среди лидеров американского банковского сектора, которые отправили в "минус" бумаги японских финансовых компаний. Поводом для снижения стало заявление аналитиков из Goldman Sachs Group Inc. о том, что крупнейший в США банк Citigroup Inc. может списать по итогам II квартала 2008г. дополнительные 8,9 млрд долл. На этом фоне котировки акций второго по величине японского банка по рыночной стоимости Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и крупнейшего кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group опустились на 4,1% и на 3,3% соответственно.



Негативный импульс придали рынку и новости с рынка "черного золота", где по итогам торгов 26 июня 2008г. на ведущих нефтяных биржах цены мирового рынка на нефть значительно повысились. Так, цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 139,83 (+5,50) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 139,64 (+5,09) долл./барр.



Без внимания участников торгов не остались и макроэкономические новости. Статистическое бюро МВД Японии сообщило о том, что в минувшем месяце был зафиксирован самый значительный месячный рост уровня инфляции в Японии за последние десять лет - индекс потребительских цен в стране повысился по сравнению с маем 2007г. на 1,5%. Статбюро сообщило также о том, что уровень безработицы в Японии в мае 2008г. по сравнению с апрелем остался на прежнем уровне и составил 4%, при этом эти данные полностью оправдали прогнозы. Приятным сюрпризом оказался для инвесторов доклад Министерства экономики, торговли и промышленности страны, в котором говорилось о том, что, по предварительным данным, объем промышленного производства в стране вырос в мае 2008г. по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9%. Аналитики полагали, что данный показатель не превысит 2,5%. По данным министерства, в минувшем месяце был также зафиксирован дальнейший рост объема продаж, продолжающийся уже десять месяцев. В мае 2008г. этот показатель, по предварительным данным, увеличился на 0,2% в годовом исчислении.



По итогам торговой сессии 27 июня с.г. индекс Nikkei снизился на 277,96 пункта (-2%) - до 13544,36 пункта. Курс доллара по отношению к японской иене по сравнению с курсом предыдущего торгового дня поднялся на 0,35 иены и составил 107,93 иены/долл.