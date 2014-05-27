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Китай может запретить серверы IBM после шпионского скандала с США
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Китай может запретить серверы IBM после шпионского скандала с США
Экономика, 27 мая 2014, 22:29
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Китай может запретить серверы IBM после шпионского скандала с США
Власти Китая могут запретить банкам страны пользоваться высокопроизводительными серверами американской IBM. Формально поводом для этого послужил новый шпионский скандал между Пекином и Вашингтоном. В результате американские компании могут лишиться доступа к китайскому рынку IT-оборудования объемом 125 млрд долл. в год. Российские чиновники тоже начинают рекомендовать покупателям серверов "китайские аналоги".
Фото: Depositphotos

Народный банк и Минфин Китая изучают вопрос о том, насколько оборудование IBM соответствует стандартам "финансовой безопасности", сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. Власти предложили банкам или найти новых поставщиков серверов, или установить на них другое программное обеспечение. Крупнейшие банки КНР - Bank of China, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China, а также сама IBM ситуацию пока не комментируют. Источники Reuters в китайских банках отмечают, что не слышали о таком распоряжении, но утверждают, что технически выполнить его будет достаточно трудно.

Информация о замене серверов IBM появилась на фоне нового шпионского скандала между Вашингтоном и Пекином. Министерство юстиции США на прошлой неделе обвинило пятерых военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в кибершпионаже. По версии американской стороны, китайские военные из секретного подразделения 61398, базирующегося в Шанхае, в поисках технологических секретов с 2006г. взломали компьютерные сети около 150 западных компаний, в основном американских. Среди пострадавших от хакерских атак, в частности, оказались Allegheny Technologies, US Steel, Westinghouse Electric и Alcoa.

Аналитики полагают, что Пекин в целом усиливает охрану государственных и коммерческих секретов под влиянием недавних разоблачений Эдварда Сноудена. Экс-сотрудник спецслужб США раскрыл, что Агентство национальной безопасности (АНБ) устанавливает жучки в предназначенное на экспорт IT-оборудование американских компаний. На одной из предоставленных Сноуденом фотографий агенты АНБ устанавливают их в технику Cisco (название компании "красуется" на коробке).

По данным Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин создал специальную рабочую группу, которая занимается вопросом внесения изменений в политику в области интернет-безопасности. "Китай уже не нуждается в американских компаниях так, как это было на протяжении последних десятилетий", - цитирует Bloomberg главу консалтинговой компании BDA China Дункана Кларка.

Новые ограничения могут обернуться многомиллиардными потерями для американских корпораций, среди которых - IBM, Cisco, Qualcomm и Microsoft. По прогнозу Forrester Research, в 2014г. закупки IT-оборудования и технологий в Китае вырастут на 11% - до 125 млрд долл. Китайские конкуренты могут постепенно вытеснить с этого рынка американские компании. В I квартале технологические гиганты из США уже столкнулись с серьезными проблемами: так, выручка IBM в Китае в январе-марте упала на 20%, а у Cisco в период с февраля по апрель - на 8%.

Китайское правительство в мае также отказалось от закупок компьютеров, оснащенных Windows 8 от Microsoft: как писало агентство Xinhua, в целях обеспечения "компьютерной безопасности". На прошлой неделе правительство дало распоряжение государственным компаниям отказаться от услуг американских консалтинговых фирм.

Банк China Postal Savings Bank Co использует серверы китайского производителя Inspur International Ltd в рамках экспериментальной программы, стартовавшей в марте 2013г. Китайские власти хотят распространить эту программу и на другие банки, пишет Bloomberg.

По словам ответственного секретаря комиссии Госдумы по стратегическим информационным системам Андрея Черногорова, Россия может также перейти на китайские серверы. "Китай уже обладает необходимыми технологиями, чтобы обслуживать текущую потребность в серверном оборудовании", - отметил он. Черногоров добавил, что у IBM есть оборудование, которое пока не имеет аналогов: серверы класса Z, которые, в частности, работают в Центробанке России. А вот у серверов среднего класса уже есть китайские аналоги, слышал Черногоров. Он не знает о разработках китайской Inspur International.

Член совета директоров компании "Диасофт" Александр Генцис рассказал, что большая часть телекоммуникационного рынка перешла на китайское оборудование, это может сделать и банковский сектор. "Сервер IBM стоит от 50 тыс. до 2 млн долл. Китайские аналоги будут стоить в два-три раза дешевле. Одному банку требуется от 2 до 200 серверов, в среднем банк работает на 5-20 машинах", - отметил Генцис.

В мире множество аналогов американским серверам работает на архитектуре Intel, но нет аналогов высокопроизводительным серверам с другими типами архитектуры, такими как IBM Z series, сказал президент российского сборщика серверов и компьютеров Depo Сергей Эскин. По его словам, проблема с такими высокопроизводительными серверами заключается не в сложности технологий, а в том, что объем мирового рынка таких серверов относительно небольшой. Эскин уточнил, что никогда не сталкивался с китайскими разработками в этой области.

Владимир Павлов, Ирина Юзбекова, Роман Дорохов

Теги: IBM , Китай , США , steel , Westinghouse
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