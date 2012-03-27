Валютные торги на ММВБ 27 марта завершились ростом котировок валютной пары доллар/рубль.

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Валютные торги на ММВБ 27 марта завершились ростом котировок валютной пары доллар/рубль. Курс американской валюты на 19:00 мск остановился на отметке 29,0252 руб., что на 4 коп. выше закрытия 26 марта. Курс евро завершил торги 27 марта повышением на 9 коп. относительно уровня закрытия 26 марта - до 38,6948 руб.



По данным Quote.rbc.ru, к 19:00 мск торговой сессии 27 марта бивалютная корзина подорожала на 6 коп. - до уровня 33,3765 руб. Налоговый период оказал мощную поддержку рублю, однако к концу торгов вторника влияние данного фактора постепенно ослабло, и корзина отыграла часть утраченных позиций.



"В ходе валютных торгов вторника на ММВБ рубль продолжал укрепляться относительно доллара, правда, гораздо более скромными темпами. Национальная валюта и так уже показала очень хороший результат, израсходовав большую часть своего потенциала. Однако налоговый период будет оказывать мощную поддержку ей. Накануне компании прошли через уплату акцизов и НДПИ, уже в среду предстоит уплатить налог на прибыль. В этот раз банки оказались совсем не готовы к налоговому периоду марта, что видно по скудной ликвидности банковского сектора, которая еще до него находилась на некомфортном уровне", - полагают эксперты "Норд-Капитал".



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