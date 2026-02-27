 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе

Промпроизводство в России в январе 2026 года снизилось на 0,8% в годовом сравнении. В 2025 году рост составил 1,3%, сообщал Михаил Мишустин
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Промышленное производство в России в январе 2026 года снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

«Индекс промышленного производства составил: в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года — 99,2%; в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года — 76,3%», — говорится в сообщении.

По оценке Росстата, с исключением сезонного и календарного факторов в январе динамика промышленности была нулевой после роста на 1,5% в декабре и снижения на 0,4% в ноябре.

Российская экономика в 2025 году выросла на 1%
Экономика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

По сравнению с январем 2025 года объем промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых вырос на 0,5%, в энергетическом секторе — на 7,5%. Обрабатывающая промышленность снизилась на 3%, в отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации загрязнений снижение производства составило 7%. Среди растущих отраслей Росстат перечислил также производство прочих транспортных средств и оборудования, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих готовых изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

Отрицательную динамику показали производство табачных изделий (-23,0%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-21,3%), электрического оборудования (-17,5%), одежды (-17,2%) и другие отрасли.

В 2025 году промышленное производство выросло на 1,3%, сообщал премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. В 2026 году, по оценке Минэкономразвития, рост ускорится до 2,3%.

