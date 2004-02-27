Столичные предприятия смогут купить свою территорию

Юрий Лужков подтвердил намерение московских властей продавать земельные участки в собственность находящимся на них предприятиям.

Выступая на форуме "Эффективные механизмы в реализации государственной политики развития малого предпринимательства", мэр столицы заявил, что в настоящее время идет процесс согласования стоимости земельных участков на территории Москвы, но сам факт предполагаемой продажи не подвергается сомнению. "У московского правительства и Минэкономики России впервые появилась почва для компромиссов по этому вопросу", - сказал Ю.Лужков.

Ранее руководитель комплекса экономической политики и развития города Юрий Росляк заявил, что предлагаемый федеральным правительством вариант установления цены на земельные участки в условиях рыночной экономики является нецелесообразным.

Согласно разработанному МЭРТом законопроекту, цена земли при продаже определяется умножением ставки земельного налога на устанавливаемый субъектом федерации коэффициент от 3 до 30. Как подчеркнул Ю.Росляк, власти Москвы намерены отстоять свое право самостоятельно устанавливать цены на землю.

Не только земля, но и российский лес скоро может оказаться в частной собственности. Так, недавно был представлен проект Лесного кодекса, который позволит приватизировать 96% российских лесов. Как пояснил координатор лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко, в случае принятия нового кодекса, с целью ведения лесного хозяйства и заготовки древесины может быть приватизировано примерно 90% лесов.

В том числе в Московской области приватизации будет подлежать примерно 50% лесов. Однако, подчеркнул А.Ярошенко, "кодекс дает еще одну лазейку приватизации под индивидуальное жилищное строительство - путем выведения этих лесов из лесного фонда в другие категории земель".

"Формально это не приватизация лесов, а исключение их из лесного фонда", - пояснил представитель "Greenpeace России". Он отметил, что под такую приватизацию подпадает примерно 96% лесов России, указав, что кодекс упрощает процедуру перевода.