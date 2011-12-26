В отсутствие паникеров индекс ММВБ вышел к 1390 пунктам

Пятничный "бычий" сигнал с Запада был услышан российскими игроками и нашел воплощение в заметном приросте индексов.

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В понедельник, 26 декабря, торги на российском фондовом рынке проходили на крайне низких объемах торгов, что было обусловлено продолжением празднования католического Рождества на западных площадках. США уже в минувшую пятницу успели задать тон торгам на ММВБ: в отличие от РФ там предрождественское мини-ралли состоялось и вывело индекс S&P 500 на полуторамесячный максимум на отметке 1265 пунктов, то есть выше важного уровня сопротивления 1260 пунктов. Игроки не особенно верят в устойчивость этого подъема, но факт есть и в отсутствие других драйверов надо было закладывать его в котировки.



Дополнительными позитивными моментами стали также цены на нефть марки Brent на отметке 108 долл./барр. (очень даже приемлемый для экономики РФ уровень) и проведение субботних народных протестов без эксцессов. На таком фоне российским индексам не составило труда завершить день ростом. Немного подпортило картину сообщение из Китая о том, что в 2012г. ожидается замедление роста промпроизводства до 11% с прогнозируемых 13,9% по итогам 2011г., но это все-таки не рецессия, поэтому решительных распродаж на рынке произошло.



По итогам торговой сессии 26 декабря индекс ММВБ повысился на 1,02% - до 1390,08 пункта, индекс РТС - на 1,37% и достиг отметки 1413,27 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС 228,935 млрд руб.



Новая дивидендная политика "Ростелекома" игроков не порадовала



Высокая активность игроков сохраняется лишь в бумагах "Ростелекома" (+0,25%) - по объему сделок акции оператора на ММВБ вышли на третью строчку, уступив только завсегдатаям рейтинга Сбербанку и "Газпрому". В понедельник цена акций "Ростелекома" побывала на двухнедельном максимуме. Правда, закрепиться на нем не смогла - слишком уж сильным был прирост за последние дни. Утверждение новой дивидендной политики компании не принесло радости инвесторам, никаких подарков от компании не будет - по обыкновенным акциям на дивиденды будет направляться 20% чистой прибыли по МСФО, по привилегированным - 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, составляющее 25% уставного капитала.



Несмотря на обещания ВТБ, Сбербанк инвесторам нравится больше



Наиболее ровный спрос наблюдался в банковской отрасли. ВТБ подорожал на 1,31% на сообщениях главы банка Андрея Костина о том, что в 2012г. ожидается рост кредитного портфеля на 15-20%, а чистая прибыль должна составить не менее 100 млрд руб. Но, как это часто бывает, лучше ВТБ держался Сбербанк - цена его акций в рамках отскока от круглого уровня поддержки 80 руб./акция поднялась 26 декабря на 1,95%. Во втором эшелоне хорошо смотрелись "Возрождение" (+2,8%) и Росбанк (+1,23%), тогда как "Санкт-Петербург" подешевел на 0,68% после хорошего прироста за предшествовавшие два дня. При этом банк все еще очень дешев - его котировки недалеки от двухлетнего максимума и почти на 60% ниже уровня начала 2011г.



Спрос на электроэнергетические "фишки" возвращается



Хорошим сигналом стал возврат спроса на бумаги электроэнергетики, хотя игроки берут пока только самых ликвидных представителей отрасли: "РусГидро" (+0,57%), "Интер РАО ЕЭС" (+3,28%), ФСК ЕЭС (+1,22%). Ситуация в секторе непростая - из ФСК после критики премьер-министра РФ Владимира Путина уволились несколько топ-менеджеров, а вице-премьер Игорь Сечин не исключил возбуждения уголовных дел по итогам проверок в электроэнергетических компаниях. Когда кажется, что все будет ужасно, надо покупать. Но игроки правильно делают, что пока на всякий случай пока не скупают второй эшелон ввиду рисков ликвидности на случай, если придется резко избавляться от бумаг. В результате ТГК-1 подешевела на 1,19%, ТГК-5 - на 0,78%, ОГК-5 - на 6,14%, ОГК-1 - на 2,34%.



Паникеры должны были покинуть рынок на минувшей неделе



Российский рынок в понедельник не особенно жестко реагировал на негатив. Будем надеяться, что все желающие сократить длинные позиции сделали это на минувшей неделе, когда на рынке еще была хоть какая-то ликвидность. Если паникеров больше нет, то в ближайшие дни можно еще немного приподняться. Но на внушительный рост рассчитывать не стоит - 1400-1410 пунктов по ММВБ были бы разумной высотой, на которой стоило бы завершить год.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



Банк ВТБ: держать

Газпром: накапливать

ЛУКОЙЛ: накапливать

МТС: покупать

Норильский никель: держать

НК Роснефть: покупать

Сбербанк России: покупать

Сургутнефтегаз: покупать



Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"



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