Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На фоне роста турпотока сфера гостеприимства нуждается все в большем числе квалифицированных сотрудников. Решить эту проблему поможет федеральная программа подготовки кадров для туристической отрасли.

Туристический поток по России по итогам января—августа 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 59 млн поездок, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. При этом он отметил, что с 2021 года, после окончания пандемии коронавируса, рынок внутреннего туризма ежегодно растет: если в 2021 году в стране было совершено 66,5 млн поездок, то в 2024-м — уже 90 млн. Увеличивается и число иностранных туристов. По данным Росстата, общее число иностранных гостей российских отелей за первые восемь месяцев 2025 года составило 3,1 млн человек, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

При поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» развиваются национальные туристические маршруты, расширяется инфраструктура, создаются новые точки притяжения, улучшается сервис, обновляется облик городов и популярных мест отдыха. По данным всероссийского интернет-опроса, проведенным Центром по изучению потребительского поведения Роскачества в сентябре 2024 года, 60% респондентов отметили, что на рынке туризма стало больше интересных предложений. В число популярных туристических направлений вошли гастрономический туризм, экотуризм, глэмпинги и другие форматы отдыха.

В целом туристы отмечают возросшую доступность поездок, их разнообразие и безопасность.

Среди ключевых трендов — рост интереса к автопутешествиям, которые большинство россиян рассматривают как семейный формат отдыха. Так, по данным исследования «Автопутешествия по России», проведенном АНО «Национальные приоритеты», Минэкономразвития и Аналитическим центром НАФИ осенью 2025 года, 62% россиян проводят такие поездки со своей парой, 43% берут с собой детей, а 33% — других членов семьи. Среди главных целей автопутешествий почти половина респондентов назвала отдых на природе (49%) и осмотр достопримечательностей (48%).

Переосмысливается и сама миссия туризма. Как пишут эксперты в докладе «Кадры для туризма: от сферы услуг к индустрии счастья», он трансформируется из сферы услуг в «индустрию счастья». Ее работники в таком контексте уже не просто персонал, обеспечивающий отдых туристов, а специалисты, помогающие путешественникам получить новые впечатления, позитивные эмоции, отвлечься от проблем, пережить интересный опыт.

Кадровый вопрос

По оценке вице-президента Российского союза туриндустрии Анны Кувайцевой, общий дефицит кадров в отрасли может составлять от 10 до 30% в зависимости от региона. По ее словам, национальный проект «Туризм и гостеприимство» и входящие в него федеральные проекты, а также предлагаемые ими меры поддержки безусловно повышают привлекательность отрасли для будущих сотрудников.

«По нашим предварительным оценкам, к 2030 году индустрия туризма потребует привлечения более 1,7 млн работников разных профилей. Из них порядка 800 тыс. специалистов — для поддержания работы общественного питания, кафе, ресторанов, около полумиллиона человек ежегодно нужно для обслуживания отелей, гостиниц, в том числе порядка 200 тыс. человек — для функционирования российских курортов и санаториев, спрос на которые по понятным причинам растет в связи с текущей внешнеполитической ситуацией», — говорит и.о. ректора Российского государственного университета туризма и сервиса Амбарцум Галустов.

Как заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, для решения кадровой проблемы в туротрасли только в 2025 году в российских учебных заведениях выделено более 80 тыс. бюджетных мест для будущих специалистов туриндустрии. В прошлом году образовательные организации выпустили около 55 тыс. специалистов для туристической сферы, включая более 6,4 тыс. выпускников вузов и свыше 48 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием.

Всего сегодня обучение кадров для индустрии туризма и гостеприимства ведут более 240 высших учебных заведений и 1750 колледжей по всей стране. В них получают профильное образование более 320 тыс. человек. Для сравнения: в настоящее время в туротрасли занято порядка 1 млн человек. По подсчетам Минэкономразвития, до 2030 года туристической отрасли дополнительно потребуется более 300 тыс. сотрудников, из которых с высшим образованием — 42 тыс., со средним профессиональным — 46 тыс.

«Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток к 2030 году до 140 млн человек в год. Для ее достижения в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуются масштабные инвестпроекты. Ключевое значение имеет сегодня подготовка профильных специалистов для туристической сферы», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Также ведется работа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке уже работающих специалистов. Для этого в стране были созданы федеральные ресурсные центры (ФРЦ) подготовки кадров. В них с 2023 года, по данным Минэкономразвития, прошли обучение более 11,4 тыс. человек, а до конца 2025 года планируется подготовить еще около 1,7 тыс. специалистов. Обучение в федеральных ресурсных центрах бесплатное.

Сами центры расположены в Московской области, в Татарстане и Санкт-Петербурге. Каждый из них имеет свою специализацию.

Программы обучения

Центр в Московской области на базе РГУТИС готовит работников отелей и индустрии общественного питания — более половины программ направлены на переобучение сотрудников в этих сферах. Также здесь учат управлению модульными гостиницами и повышению эффективности хозяйственных служб.

По словам Амбарцума Галустова, ФРЦ на базе РГУТИС был создан в 2023 году, тогда в нем прошли обучение 500 специалистов туротрасли из Московской области по десяти программам, в 2024 году — более 3 тыс. слушателей из 85 регионов России. С начала 2025 года почти 2,7 тыс. специалистов уже окончили свое обучение, а свыше 1,3 тыс. человек из 84 регионов страны обучаются в центре прямо сейчас. «До конца года планируются к запуску еще шесть программ повышения квалификации и три программы профессионального обучения», — говорит Амбарцум Галустов.

Тематика программ отражает актуальные тренды: продвижение продуктов и услуг отдельных видов туризма, в том числе с использованием ИИ, создание бизнес-экосистемы средств размещения, управление предприятиями туризма и гостеприимства. «Все программы федерального центра являются авторскими — разработаны ведущими специалистами туристской отрасли и опытными преподавателями высших учебных заведений в сфере туризма и гостеприимства», — говорит Амбарцум Галустов. По его словам, важная роль отводится программам переподготовки по базовым профессиям в сфере туризма (туроператорская и турагентская деятельность, экскурсоведение), а также профессиональному обучению рабочим профессиям в сфере гостеприимства (горничные, официанты, сотрудники службы приема и размещения).

Инвестиционная привлекательность

Специализация Центра развития кадрового потенциала на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани — подготовка специалистов из регионов, способных создавать территории, привлекательные для инвесторов и туристов.

В 2023 году обучение в центре прошли 24 слушателя из трех регионов, в 2024 году — 175 слушателей из 23 регионов, а в этом году — 209 человек из десяти регионов, рассказывает заведующая кафедрой сервиса и туризма Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Мария Веслогузова. По ее словам, образование носит практический характер. Слушатели разбиваются на команды по восемь человек, в соотношении: 70% — представители бизнеса и 30% — представители органов государственного управления. Они обсуждают конкретные проекты развития туристских территорий, учатся просчитывать экономику туризма, изучают работу с инвесторами, маркетинг и другие предметы.

Участники говорят, что командная работа позволяет шире взглянуть на проблемы отрасли. «Такой формат учебы отлично помогает расширять кругозор, заводить полезные знакомства и находить единомышленников», — рассказывает руководитель туроператорской компании «Ваш отдых» Анна Бачурина. «Групповая работа позволяет взглянуть на проблему с разных сторон: госслужащие занимаются больше анализом, прогнозированием, а бизнес смотрит, что можно предложить туристам, какая есть свободная ниша для развития», — добавляет первый заместитель главы администрации города-курорта Кисловодска Татьяна Середкина.

Анна Бачурина говорит, что самыми полезными оказались занятия по финансовому моделированию и построению бизнес-планов. Руководитель отдела туризма, международных и межрегиональных связей комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя Марина Капкина называет интересным финансовый блок обучения: «Мы считали экономические показатели развития санатория. Было полезно на практике увидеть, как оценивается экономическая эффективность туристических объектов».

Задача центра в Казани — до 2030 года обучить представителей всех российских регионов, говорит Мария Веслогузова.

Международный аспект

АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства», расположенный в Санкт-Петербурге, ориентирован на обучение по формированию международных туристических продуктов и их продвижению на зарубежные рынки. Сейчас в нем проходят обучение 1,8 тыс. слушателей и 12 региональных команд. «На сегодняшний день наш центр выступает системным инструментом подготовки кадров нового типа — ориентированных на высокое качество сервиса, инновации и конкурентоспособность», — подчеркнула генеральный директор центра Марина Морозова.

Международная специфика центра представляет особый интерес для многих компаний и регионов, которые делают ставку на зарубежных туристов. «Участие в обучающем модуле дало нам важные инструменты для более профессионального и целенаправленного развития гастрономического туризма, — говорит президент Ассоциации кулинаров Рязанского края Ирина Данилова. — Особое внимание в модуле уделяется требованиям и ожиданиям туристов из разных стран. Мы научились адаптировать под них как меню, так и саму подачу мероприятий, сохраняя при этом аутентичность».

В процессе обучения проходит разработка и обсуждение конкретных проектов по развитию международного туризма. Так, до конца 2025 года запланированы четыре форсайт-сессии по созданию таких программ в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, а также в Новосибирской области. «Для туристической отрасли Мурманской области крайне важно проводить такие интенсивные и эффективные мероприятия, как форсайт-сессия, — говорит руководитель туроператорской компании Виктор Кутузов. — Полученные на сессии идеи и разработанные концепции подачи туров и турпродуктов мы сможем непосредственно применять в работе».

Центр в Санкт-Петербурге также развивает инновационные методы обучения. В этом году там было создано мультимедийное методическое приложение с элементами геймификации КВЭКС, с помощью которого можно проходить обучение через Telegram. «Игровой формат приложения позволяет обучающимся из любой точки мира с доступом в интернет знакомиться с новыми методическими материалами, проверять свои знания и дополнять очные занятия новыми навыками», — рассказывает Марина Морозова.

По словам Марины Морозовой, участие в реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» позволяет не просто обучать специалистов, а создавать новую модель профессионального роста в отрасли, опирающуюся на лучшие практики, технологические решения и запросы целевых рынков.