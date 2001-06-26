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США и Японию выгонят из ПАСЕ
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США и Японию выгонят из ПАСЕ
Экономика, 26 июн 2001, 21:20
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США и Японию выгонят из ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы угрожает лишить США и Японию статуса наблюдателей в случае, если в этих странах немедленно не будет прекращена практика исполнения смертных приговоров.

В принятой сегодня ПАСЕ резолюции устанавливается крайний срок, в течение которого Вашингтон и Токио должны принять меры в этом направлении. ПАСЕ планирует лишить США и Японию статуса наблюдателей, если до 1 января 2003 года в позиции этих двух государств по вопросу отмены смертной казни не произойдет никаких существенных изменений.

В практическом плане, правда, такая мера не будет иметь никаких серьезных последствий для Вашингтона и Токио. Однако она несколько омрачит их отношения с западными партнерами, особенно в свете принятого около месяца назад решения об исключении США из состава Комиссии ООН по правам человека.

США и Японию уже не раз активно критиковали, в последний раз – на Всемирном Форуме за отмену смертной казни, который состоялся на прошлой неделе в Страсбурге, – это единственные из высокоразвитых государств, которые активно применяют на практике высшую меру наказания. США находятся на втором месте в мире (после Китая) по количеству приводимых в исполнение смертных приговоров. Защитники прав человека активно призывают Вашингтон и Токио отказаться от этой практики, дабы не подавать порочный пример таким арабским странам, как, например, Саудовская Аравия и Иран, которые также активно применяют наказания за преступления в виде смертной казни.

Теги: Европа , ПАСЕ , Япония , смертный приговор
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