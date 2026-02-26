Греф фразой «не наш стиль» оценил возможность сюрпризов рынку от «Сбера»
«Сбер» не закладывает разовые события в стратегию поддержания капитала и не готовит «сюрпризов», заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками. Его слова передает корреспондент РБК.
«Это не наш стиль совсем», — ответил он на вопрос о том, рассчитывает ли банк на позитивные разовые факторы, способные повлиять на капитал, включая новый учет нематериальных активов или секьюритизацию кредитов.
Секьюритизация кредитов — это финансовый механизм, превращающий неликвидные активы банка (ипотеку, автокредиты, потребкредиты) в торгуемые облигации.
«Последние десять лет <...> мы вас ничем не удивляем, кроме как стабильными результатами. Будем стараться это делать дальше. Никаких one-off как в плюс, так и в минус вы от нас не дождетесь. Все, что обнаруживается с точки зрения разовых списаний, мы делаем планово», — подчеркнул Греф.
По словам топ-менеджера, от банка не стоит ждать «никаких русских или американских горок». «Не объявим ни о каких неожиданных списаниях. И, к сожалению, не объявим о том, что мы нашли на углу лишний триллион. Это не наш стиль», — добавил Греф.
Ранее Греф говорил, что в 2026 году «Сбер» ожидает сдержанного роста экономики России на уровне примерно 1%. «Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать своевременный импульс для запуска инвестиционных проектов, которые будут определять развитие страны на следующие несколько лет», — сказал он.
