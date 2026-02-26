 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Китайское оптоволокно для российских компаний подорожало почти в три раза

Цены на китайское оптоволокно для российских компаний выросли почти в три раза, рассказали РБК участники рынка. Запасов хватит максимум до конца года, российская сторона начала поиски новых вариантов поставок
Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press
Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

Китайские поставщики в 2026 году подняли цены на оптоволокно для российских покупателей почти в три раза, рассказала РБК директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

По ее словам, китайское волокно недавно стало полноценной заменой японскому кабелю, который ранее использовался в России для изготовления волоконно-оптического кабеля (ВОК). «Китайский продукт не уступает по характеристикам японскому, но стоит дешевле, в том числе из-за сложностей с логистикой из Японии в условиях санкций», — отметила она.

Рост цен приведет к удорожанию аренды темного волокна и строительства магистральных сетей, пояснила Биджелова. Точные оценки будут возможны после того, как китайские поставщики формализуют свои новые коммерческие предложения. В «Телеком бирже» уточнили, что имеющихся запасов кабеля, закупленных в конце прошлого года, хватит примерно на год, поэтому прорабатываются альтернативные варианты поставок.

Пресс-служба одного из крупнейших магистральных операторов в России АО «Компания ТрансТелеКом» также подтвердила РБК информацию о повышении цен и заявила, что запасов уже закупленного кабеля достаточно для реализации всех запланированных инфраструктурных проектов в первом полугодии 2026 года. В компании изучают возможность смены поставщика.

Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
Технологии и медиа
Фото:Patricia Perez R / Shutterstock

На Китай приходится свыше 60% мирового производства оптического волокна, и российские заказчики покупают его по ценам китайского рынка, заявил «Ведомостям» генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Год назад, по его словам, волокно G.652D стоило в Китае 16 юаней (180 руб.) за 1 км, к концу года оно дорожало до 25 юаней (281 руб), а в январе 2026-го — уже до 40 юаней (450 руб.).

В 2024 году экспорт Китая оптических волокон, оптоволоконных пучков и кабелей в Россию составил около $97,3 млн, согласно данным базы ООН COMTRADE.

Тем временем спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан пожаловался, что Китай игнорирует претензии европейских стран по поводу соблюдения ограничительных мер против России. «Мы не понимаем, о чем вы говорите. Никаких проблем не видим», — пересказал он ответ властей Китая на подобные обвинения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Китай Россия импорт цены
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о смене схемы России по поставке нефти в Китай
Экономика
Китай призвал США отменить пошлины и заявил о выгоде от сотрудничества
Политика
В ЕС рассказали, какой ответ дает Китай насчет санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58