Китайское оптоволокно для российских компаний подорожало почти в три раза

Цены на китайское оптоволокно для российских компаний выросли почти в три раза, рассказали РБК участники рынка. Запасов хватит максимум до конца года, российская сторона начала поиски новых вариантов поставок

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

Китайские поставщики в 2026 году подняли цены на оптоволокно для российских покупателей почти в три раза, рассказала РБК директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

По ее словам, китайское волокно недавно стало полноценной заменой японскому кабелю, который ранее использовался в России для изготовления волоконно-оптического кабеля (ВОК). «Китайский продукт не уступает по характеристикам японскому, но стоит дешевле, в том числе из-за сложностей с логистикой из Японии в условиях санкций», — отметила она.

Рост цен приведет к удорожанию аренды темного волокна и строительства магистральных сетей, пояснила Биджелова. Точные оценки будут возможны после того, как китайские поставщики формализуют свои новые коммерческие предложения. В «Телеком бирже» уточнили, что имеющихся запасов кабеля, закупленных в конце прошлого года, хватит примерно на год, поэтому прорабатываются альтернативные варианты поставок.

Пресс-служба одного из крупнейших магистральных операторов в России АО «Компания ТрансТелеКом» также подтвердила РБК информацию о повышении цен и заявила, что запасов уже закупленного кабеля достаточно для реализации всех запланированных инфраструктурных проектов в первом полугодии 2026 года. В компании изучают возможность смены поставщика.

На Китай приходится свыше 60% мирового производства оптического волокна, и российские заказчики покупают его по ценам китайского рынка, заявил «Ведомостям» генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Год назад, по его словам, волокно G.652D стоило в Китае 16 юаней (180 руб.) за 1 км, к концу года оно дорожало до 25 юаней (281 руб), а в январе 2026-го — уже до 40 юаней (450 руб.).

В 2024 году экспорт Китая оптических волокон, оптоволоконных пучков и кабелей в Россию составил около $97,3 млн, согласно данным базы ООН COMTRADE.

Тем временем спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан пожаловался, что Китай игнорирует претензии европейских стран по поводу соблюдения ограничительных мер против России. «Мы не понимаем, о чем вы говорите. Никаких проблем не видим», — пересказал он ответ властей Китая на подобные обвинения.