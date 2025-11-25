КС обязал власти изменить закон о валютном регулировании после иска ВТБ

КС обнаружил пробел в регулировании НДС на ПО и обязал парламент его устранить

Суд признал, что введение НДС на иностранный софт во время действия ранее заключенных договоров содержит правовой пробел. И предписал законодателям его устранить. Дело ВТБ, ставшее основанием вердикта, направлено на пересмотр

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Конституционный суд России признал, что закон о начислении НДС на иностранное программное обеспечение, поставленное по договорам на долгий срок, содержит пробелы, которые могут нарушить баланс интересов сторон. В итоге инстанция постановила, что власти должны прописать этот механизм в соответствующих законах.

Сейчас такого механизма нет ни в Налоговом кодексе, ни в переходных положениях закона № 265-ФЗ о внесении изменений в валютное регулирование. Это приводит к ситуации, когда поставщик может взыскать полную сумму НДС сверх цены договора, что способно принести ему необоснованную прибыль, следует из решения суда.

До момента внесения правок в закон будут действовать временные правила:

— поставщик может требовать повышения цены лишь в пределах половины суммы НДС, если изменение закона привело к его потерям, а покупатель отказался менять договор или расторгнуть его;

— цена договоров с физическими лицами не повышается, за исключением случаев, когда они действуют как предприниматели;

— при госзакупках вопрос решается с учетом особенностей законодательства о контрактной системе.

Это решение принято после рассмотрения иска банка ВТБ к поставщику ПО, который потребовал с покупателя уплатить НДС.

В 2019 году банк приобрел у «Энвижин Груп» (позже — «Ситроникс Ай Ти») право пользоваться программами Microsoft в 2020–2022 годах. Договор был заключен на торгах в соответствии с законодательством о закупках, его сумма составила более 2 млрд руб.

На момент заключения договора такие операции не облагались НДС. Однако после вступления в силу закона № 265-ФЗ поставщик был обязан начислить налог за 2021 год и выставил банку дополнительные 141,35 млн руб. и пени 7,07 млн руб. Дело прошло все инстанции, включая Верховный суд, который в итоге поддержал требование поставщика. После этого ВТБ обратился в Конституционный суд за разъяснениями.

Представители банка заявили, что налог нельзя автоматически перекладывать на покупателя. По мнению банкиров, нормы, которые позволяют увеличивать цену ранее заключенного договора, нарушают Конституцию России, если покупатель не может принять НДС к вычету и не дал на такое повышение согласия.

Судья Конституционного суда постановила, что нормы сами по себе не антиконституционны, но содержат правовые пробелы. «Автоматическое взыскание поставщиком не оговоренного сторонами длящегося договора прибавленного к его цене дополнительного вознаграждения, равного сумме НДС, может в ущерб покупателю приводить к несправедливому обогащению поставщика», — говорится в постановлении. Само дело ВТБ отправлено на пересмотр.

РБК направил запрос в АО «Ситроникс Ай Ти» и ВТБ.