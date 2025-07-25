Набиуллина назвала слухами просьбу трех банков о помощи

Глава ЦБ опровергла данные Bloomberg, который сообщил, что три российских банка обсудили возможность обратиться к регулятору за помощью. По словам Набиуллиной, банковский сектор устойчив, имеется запас капитала

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Центробанк не видит необходимости в докапитализации крупных банков из-за навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор является прибыльным, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Я еще раз скажу, что это слухи, которые ни на чем не основаны и ничем не обоснованы. Мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию. Я уже объясняла, почему нет причин для тревоги, могу еще привести цифры, потому что надо смотреть на цифры и на финансовые показатели. Банки устойчивые, зарабатывают, есть запасы капитала. Это все позволяет им себя чувствовать вполне уверенно», — сказала она.

Даже если предположить ситуацию, при которой какой-либо банк будет «упираться в нормативы по капиталу», то эта кредитная организация сможет управлять ситуацией без посторонней помощи, уверена Набиуллина. Она отметила, что это касается и снижения темпов роста кредитного портфеля.

«Если нет источников капитала, если низкоприбыльный банк не может из прибыли увеличить капитал, значит, будет медленнее наращивать кредиты либо не будет наращивать, но будут наращивать другие [банки], потому что запас капитала в целом в банковской системе существует. Но какие-то банки могут просто медленнее расти. Это может быть продажа, секьюритизация кредитного портфеля в рынок, это в принципе устоявшиеся, довольно стандартные процедуры. Мы держим руку на пульсе, но я не вижу никаких оснований, чтобы рассматривать поддержку государства в той или иной форме», — добавила она.

«Напомню, что по первому полугодию прибыль 1,7 трлн руб., это большие цифры прибыли. Это позволяет банкам поддерживать достаточность капитала, наращивать капитал. И реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем иногда пытаются представить», — подчеркнула Набиуллина.

Неделю назад агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что минимум три кредитные организации, которые Банк России признал системно значимыми, допустили, что в течение следующих 12 месяцев им может понадобиться вливание капитала. По словам источников, представители банков обсудили, смогут ли обратиться к регулятору за финансовой помощью, если таковая потребуется.

Bloomberg утверждал, что банки начали обсуждать возможность рекапитализации, поскольку оценка качества их кредитного портфеля значительно хуже, чем показывают официальные данные.

Как следует из официальных данных, российская банковская система находится в относительно хорошем состоянии: прибыль остается стабильной даже на фоне роста объема так называемых неработающих кредитов (non-performing loans) при ключевой ставке на уровне почти рекордных 20%, отмечает Bloomberg. В майском обзоре финансовой стабильности от ЦБ сказано, что доля необеспеченных потребительских кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, достигла в апреле 10,5% от портфеля (+2,8 п.п. за год).

Следующий год будет «не самым простым» для российских банков, допускает глава Сбербанка Герман Греф. Вместе с тем, по его мнению, сейчас банки находятся «в неплохой форме» и нет никаких сигналов, что наступит банковский кризис, а банки активно наращивают капитал, готовясь к «не очень простым временам».