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Евробонды завершили день потерями
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Евробонды завершили день потерями
Экономика, 25 июн 2008, 22:14
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Евробонды завершили день потерями
В среду, 25 июня, контроль над рынком европейских государственных облигаций вновь перешел к рыночным "медведям"

В среду, 25 июня, контроль над рынком европейских государственных облигаций вновь перешел к рыночным "медведям". Ожидая выхода данных о потребительских ценах в Германии, которые по отдельным регионам страны начали поступать в среду, а в пятницу выйдет окончательный сводный индекс CPI, участники рынка не спешат делать покупки бондов, поскольку опасаются, что данные CPI покажут усиление инфляционного давления, а значит, повысятся ожидания ужесточения монетарной политики, что вызовет снижение цен государственных долговых бумаг Европы.

Поддержала негативное отношение инвесторов к бондам и вышедшие в среду данные экономической статистики еврозоны. Как сообщило европейское статистическое бюро Eurostat, объем промышленных заказов (Industrial New Orders) в еврозоне в апреле по сравнению с мартом показал неожиданный рост на 2,5%, тогда как прогнозировалось снижение показателя на 0,5%. В годовом выражении объем промышленных заказов более чем в три раза превзошел ожидания: рост составил 11,7% вместо ожидавшегося повышения на 2,7%.

Не изменился настрой участников рынка и после выхода данных о состоянии рынка недвижимости в США, которые совпала с ожиданиями. В соответствии с прогнозами вышли и данные о заказах на товары длительного пользования.

Таким образом, характер рынка к завершению торговой сессии не претерпел существенных изменений. Практически все ликвидные бумаги европейских правительств снизились в цене. Лишь английские Gilts на протяжение всей сессии пользовались спросом у инвесторов и завершили день существенным ростом цены. Доходность 2-летних Bunds Германии поднялась более чем на 3 б.п., доходность 10-летних бумаг выросла незначительно - на 1 б.п. Спрэд между 2-летними и 10-летними Bunds сузился с 6 б.п. до 4 б.п.

Результаты торгов государственными облигациями Германии на Лондонской фондовой бирже на 20:00 мск:

Результаты торгов государственными облигациями Великобритании:

Результаты торгов французскими государственными бумагами:

Итак, настрой участников рынка всецело определяют ожидания инфляционных показателей, поскольку вопрос ужесточения монетарной политики ЕЦБ остается их главной головной болью. Сейчас все ждут выхода индекса потребительских цен в Германии – главного европейского экономического события недели. Однако инвесторы с особым вниманием ожидают и решения ФРС США о ставках, которое будет оглашено в среду вечером, уже после закрытия торгов в Европе. Именно эти два события являются доминирующими в формировании характера рынка на текущей неделе.

"Выбор у ЕЦБ невелик: он вынужден будет в ближайшей перспективе увеличить процентные ставки. Поэтому европейским государственным бондам трудно будет вызывать большой спрос у инвесторов, даже несмотря на замедление темпов экономического роста", - такой прогноз на перспективы роста долговых бумаг европейских правительств дает аналитик по долговому рынку Dresdner Kleinwort Кристоф Райгер.

В четверг, 26 июня, в Германии ожидается выход данных о ценах на импорт. По оценкам аналитиков, индекс импортных цен (Import Price Index) в мае поднимется на 1,5% по сравнению с апрелем и на 6,9% в годовом исчислении. Кроме того, в Германии начнут выходить данные о индекса цен потребителей по регионам страны.

Во Франции ожидается выход данных индекса доверия потребителей (Consumer Confidence Indicator). Аналитики ожидают увидеть индекс на прежнем уровне (-41) пункт.

В Великобритании будут обнародованы данные об объеме инвестиций в развитие бизнеса. Ожидается, что в I квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизится на 1,4%, а в годовом исчислении поднимется на 3,7%.

Департамент аналитической информации РБК

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