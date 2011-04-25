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Экономические итоги недели: финансовые отчеты вышли на первый план
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Экономические итоги недели: финансовые отчеты вышли на первый план
Экономика, 25 апр 2011, 16:22
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Экономические итоги недели: финансовые отчеты вышли на первый план
Торговая неделя с 18 по 22 апреля была небогата на макростатистику, в Европе инвесторы в основном следили за выходом корпоративных отчетов, в США была короткая неделя в связи с пасхальными праздниками.

Торговая неделя с 18 по 22 апреля была небогата на макростатистику. В Европе инвесторы в основном следили за выходом корпоративных отчетов. Благодаря хорошей отчетности большинство индексов смогли отыграть потери завершившейся торговой недели. В США была короткая неделя в связи с пасхальными праздниками. Результаты крупных американских компаний продолжили радовать инвесторов и способствовали росту котировок на торговых площадках.

В понедельник, 18 апреля, и вторник, 19 апреля, важных данных обнародовано не было.

В среду, 20 апреля, была обнародована статистика из Германии и США. Так, промышленные цены в Германии в марте 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. Такие данные содержались в опубликованном отчете Федеральной статистической службы страны. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,8% в месячном исчислении.

Объем продаж домов на вторичном рынке в США в марте 2011г. повысился на 3,7% и составил 5,1 млн единиц (в перерасчете на год, annual rate). Такие данные распространила Национальная ассоциация риелторов США. Аналитики ожидали, что этот показатель за минувший месяц составит 5 млн домов.

Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю со 9 по 15 апреля 2011г. снизились на 2,32 млн барр. и составили 356,97 млн барр., сообщалось в докладе Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE). Отраслевые аналитики ожидали, что запасы вырастут на 1,3 млн барр.

В четверг, 21 апреля, вышли данные из Германии, Великобритании и США. Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в апреле 2011г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 110,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 105,5 пункта.

Объем розничных продаж в Великобритании в марте 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,2%. Об этом говорилось в опубликованном докладе Национальной службы статистики страны. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении данный показатель снизится на 0,5%.

В США число первичных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 апреля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 403 тыс. Такие данные приводились в докладе Министерства труда США (US Department of Labor). Аналитики ожидали, что этот показатель составит 390 тыс. требований.

Индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам марта 2011г. вырос на 0,4%. Такие данные приводились в опубликованном докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали повышения данного индекса на 0,3%.

В пятницу, 22 апреля, была опубликована статистика из Франции. Индекс деловых настроений во Франции в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 110 пунктов. Об этом говорилось в опубликованном докладе Национального бюро статистики Insee. Аналитики ожидали, что показатель составит 109 пунктов. Значение индекса делового климата за март 2011г. было пересмотрено со 109 до 110 пунктов.

На текущей неделе ожидаются следующие события:




Quote.rbc.ru

Теги: Европа , финансовый отчет , conference
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