Экономика⁠,
0

Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по приватизации в 2026 году

Силуанов считает, что Минфин в этом году перевыполнит план по приватизации в объеме 100 млрд руб. В частности, в ближайшие недели планируется завершить реализацию «Южуралзолота»
Южуралзолото UGLD ₽0,8021 +0,78% Купить
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минфин России перевыполнит в текущем году план по приватизации в объеме 100 млрд руб., заявил министр финансов России Антон Силуанов информационной службе «Вести».

«Мы ставили задачу по приватизации — не менее 100 млрд руб. Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена, перевыполнена», — сказал он.

В частности, одна из ключевых сделок — реализация компании «Южуралзолото» (ЮГК), которая может состояться уже в ближайшие пару недель, пояснил министр. Деньги, по его словам, пойдут на решение первоочередных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Государство в лице Росимущества стало основным акционером ЮГК в июле 2025 года, после того как суд конфисковал по иску Генпрокуратуры доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства. В собственность государства перешло около 67,25% акций «Южуралзолота». По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти.

В 2025 году по решению судов в России было национализировано 24 актива на общую сумму $11,03 млрд, говорится в отчете агентства AK&M, с которым ознакомился РБК.

Владелец А1 назвал приватизацию 90-х большой ошибкой
Экономика
Александр Файн

Совет при президенте в ближайшее время внесет акции в закон об исковых сроках приватизации. Летом 2025 года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до начала декабря внести в законодательство эти изменения.

В последнее время Генпрокуратура инициировала ряд исков о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е годы. В частности, Росимуществу передали активы «Макфы», корпорации СТС и Челябинского электрометаллургического комбината.

Путин заявлял, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации 1990-х, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства только в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны. При этом владелец инвестиционной компании А1 Александр Файн считает, что залоговые аукционы и приватизация 1990-х годов в России были проведены с большими ошибками.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

