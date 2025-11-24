 Перейти к основному контенту
В Киеве допустили девальвацию гривны на фоне переговоров

Где взять средства для бюджета в 2026 году до конца не ясно: Нацбанк уже дал понять, что «отпускает» гривну к доллару, а теперь может согласиться на девальвацию, чтобы закрыть дефицит, говорит топ-менеджер системного банка
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

Украинские власти наиболее вероятно пойдут на сценарий с девальвацией гривны, поскольку это поможет покрыть дефицит бюджета, пусть и частично. Об этом «Стране» заявил директор казначейства одного из системно значимых банков.

По его словам, не фоне падения курса гривны Нацбанк Украины дал понять, что не будет «заливать валютный рынок долларом», как поступал раньше при сокращении валютного предложения, и намерен экономить золотовалютные резервы.

«Во-первых, потому что до сих пор нет договоренности по кредитной программе с МВФ на $8 млрд, на которую все рассчитывали. И ходят слухи, что переговоры с миссией МВФ, которая сейчас работает в Киеве, проходят сложно и к Украине множество вопросов, которые остаются без ответа. Во-вторых, не факт, что в ЕС смогут договориться о репарационном кредите для Украины и неясно, где взять средства для финансирования нашей страны в 2026 году — без внешней помощи непонятно, как финансировать госбюджет», — сказал собеседник издания.

В подобных условиях девальвация гривны поможет хоть немного покрыть дефицит бюджета, говорит директор казначейства. Кроме того, это поможет «подмаслить» МВФ, который настаивал на девальвации гривны, считает он.

Кристалина Георгиева

О том, что Международный валютный фонд требует от украинских властей девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите, ранее сообщили источники Bloomberg.

По мнению МВФ, контролируемая девальвация гривны поможет улучшить непростое финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте. Однако Нацбанк возражает против такого шага из-за рисков инфляции и общественного недовольства, отмечали собеседники издания.

По программе МВФ, согласованной в 2023 году, Украина получила большую часть из $15,6 млрд. Сейчас стороны ведут переговоры о новом кредите, который может составить $8 млрд.

Девальвация гривны может привести к увеличению доходов бюджета в номинальном выражении, поскольку экспортные контракты номинированы в иностранной валюте. Тем не менее, регулятор, по данным Bloomberg, не спешил уступать давлению МВФ из-за потенциального ущерба для экономики. Бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может подтолкнуть инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку безопасности, уточняло издание.

«Страна» отмечает, что неделя на Украине стартовала с новой волны девальвации гривны. На предыдущей, по данным украинского регулятора, доллар подорожал с 42,0423 гривны за единицу до 42,1549 (максимальное значение, установленное для дат с 21 по 23 ноября).

24 ноября Нацбанк установил курс на уровне 42,2672 гривны за доллар, на следующий день — 42,3713 гривны за единицу.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предупреждал, что даже, если Украина получит значительную помощь от партнеров, этого все равно не хватит — в 2026 году, по его словам, в бюджете может образоваться дыра примерно в $10 млрд. По прогнозу украинского Минфина, в 2026-2027 годах непокрытый дефицит государственного бюджета страны составит порядка $60 млрд.

