Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,58 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,93 +0,27 EUR Бирж. 70,13 +0,38 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9265,10 +154,20 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,30 -1,82% DJIA 25209,36 -0,50% Nasdaq 7569,53 +0,12% FTSE 7203,80 -0,29%
На долговом рынке единой динамики не сложилось
Лента новостей
Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество
На долговом рынке единой динамики не сложилось
Экономика, 24 сен 2008, 20:18
0
На долговом рынке единой динамики не сложилось
В среду, 24 сентября, на внутреннем долговом рынке сохранилась разнонаправленная динамика.

В среду, 24 сентября, на внутреннем долговом рынке сохранилась разнонаправленная динамика. По словам аналитиков Промсвязьбанка, позитивное влияние на рынок облигаций продолжает оказывать снижение потребности банков в рублевой ликвидности.

Так, на денежном рынке резко вырос уровень ликвидности. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах увеличились на 231 млрд руб. и составили 1145,3 млрд руб. При этом остатки на корсчетах достигли 828,1 млрд руб., в то время как депозиты составили 317,2 млрд руб. Ставки межбанковского рынка (overnight) на открытие торговой сессии не превышали 6,5% годовых. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором сложилось отрицательным на уровне 72,3 млрд руб.

По словам аналитиков ИК "Ренессанс Капитал", несмотря на существенное улучшение ситуации с ликвидностью для крупных финансовых институтов благодаря соответствующим оперативным мерам, принятым Министерством финансов и Банком России, уровень доверия на межбанковском рынке остается низким. Соответственно, ситуация на межбанковском рынке РЕПО нормализуется медленно. Ликвидность через операции РЕПО предоставляют только крупнейшие госбанки (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) и несколько "дочек" иностранных банков в России.

По результатам торговой сессии 24 сентября совокупный объем операций с корпоративными облигациями на ФБ ММВБ составил 10100,34 млн руб. В ходе торгового дня с корпоративными облигациями заключено 1358 сделок. Доходность облигаций Мечел-2об с датой погашения в июне 2013г. составила 21,62% (+5,09 п.п.), ВК-Инвест1 с датой погашения в июле 2013г. – 15,83% (+1,21 п.п.), ГидроОГК-1 с датой погашения в июне 2011г. - 13,98% (-4,3 п.п.), ГАЗПРОМ А4 с датой погашения в феврале 2010г. – 8,34% (+0,16 п.п.), ЮТК-04 об. с датой погашения в декабре 2009г. – 26,03% (+2,29 п.п.). Индекс RCBI по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 0,28% и составил 89,31 пункта.

По данным ММВБ, в муниципальном сегменте заключено 348 сделок на сумму 5097,36 млн руб. Доходность бумаг МГор44-об с датой погашения в июне 2015г. составила 9,01% (-1,45 п.п.), МГор45-об с датой погашения в июне 2012г. – 7,6% (+0,47 п.п.), Мос.обл.8в с датой погашения в июне 2013г. – 16,27% (+1,37 п.п.), МГор39-об с датой погашения в июле 2014г. - 13,08% (+2,47 п.п.), ЯрОбл-05 с датой погашения в декабре 2008г. – 11,64% (+0,04 п.п.).

Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 76785,28 млн руб. Доходность ОФЗ-25057 с датой погашения в январе 2010г. составила 7,94% (0 п.п.), ОФЗ-25059 датой погашения в январе 2011г. – 7,63% (-0,14 п.п.), ОФЗ-25060 с датой погашения в апреле 2009г. – 7,19% (-0,18 п.п.), ОФЗ-25061 с датой погашения в мае 2010г. – 7,15% (-0,15 п.п.), ОФЗ-46014 с датой погашения в августе 2018г. – 8,74% (+0,33 п.п.). Индекс RGBI по сравнению с закрытием предыдущего дня вырос на 0,65% и составил 102,62 пункта.

На первичном рынке прошел аукцион по размещению третьего облигационного займа дочерней компании РЖД - "Желдорипотеки" - на сумму 2 млрд руб. По итогам аукциона ставка первого купона определена в размере 13% годовых. Купонный доход на одну облигацию за первый купонный период составит 64,82 руб.

В четверг, 25 сентября, на денежном рынке пройдет уплата НДПИ и акцизов, что вновь окажет давление на уровень ликвидности, и соответственно, на котировки рублевых облигаций.

Quote.rbc.ru

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.