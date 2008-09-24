На долговом рынке единой динамики не сложилось

В среду, 24 сентября, на внутреннем долговом рынке сохранилась разнонаправленная динамика.

В среду, 24 сентября, на внутреннем долговом рынке сохранилась разнонаправленная динамика. По словам аналитиков Промсвязьбанка, позитивное влияние на рынок облигаций продолжает оказывать снижение потребности банков в рублевой ликвидности.



Так, на денежном рынке резко вырос уровень ликвидности. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах увеличились на 231 млрд руб. и составили 1145,3 млрд руб. При этом остатки на корсчетах достигли 828,1 млрд руб., в то время как депозиты составили 317,2 млрд руб. Ставки межбанковского рынка (overnight) на открытие торговой сессии не превышали 6,5% годовых. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором сложилось отрицательным на уровне 72,3 млрд руб.



По словам аналитиков ИК "Ренессанс Капитал", несмотря на существенное улучшение ситуации с ликвидностью для крупных финансовых институтов благодаря соответствующим оперативным мерам, принятым Министерством финансов и Банком России, уровень доверия на межбанковском рынке остается низким. Соответственно, ситуация на межбанковском рынке РЕПО нормализуется медленно. Ликвидность через операции РЕПО предоставляют только крупнейшие госбанки (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) и несколько "дочек" иностранных банков в России.



По результатам торговой сессии 24 сентября совокупный объем операций с корпоративными облигациями на ФБ ММВБ составил 10100,34 млн руб. В ходе торгового дня с корпоративными облигациями заключено 1358 сделок. Доходность облигаций Мечел-2об с датой погашения в июне 2013г. составила 21,62% (+5,09 п.п.), ВК-Инвест1 с датой погашения в июле 2013г. – 15,83% (+1,21 п.п.), ГидроОГК-1 с датой погашения в июне 2011г. - 13,98% (-4,3 п.п.), ГАЗПРОМ А4 с датой погашения в феврале 2010г. – 8,34% (+0,16 п.п.), ЮТК-04 об. с датой погашения в декабре 2009г. – 26,03% (+2,29 п.п.). Индекс RCBI по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 0,28% и составил 89,31 пункта.



По данным ММВБ, в муниципальном сегменте заключено 348 сделок на сумму 5097,36 млн руб. Доходность бумаг МГор44-об с датой погашения в июне 2015г. составила 9,01% (-1,45 п.п.), МГор45-об с датой погашения в июне 2012г. – 7,6% (+0,47 п.п.), Мос.обл.8в с датой погашения в июне 2013г. – 16,27% (+1,37 п.п.), МГор39-об с датой погашения в июле 2014г. - 13,08% (+2,47 п.п.), ЯрОбл-05 с датой погашения в декабре 2008г. – 11,64% (+0,04 п.п.).



Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 76785,28 млн руб. Доходность ОФЗ-25057 с датой погашения в январе 2010г. составила 7,94% (0 п.п.), ОФЗ-25059 датой погашения в январе 2011г. – 7,63% (-0,14 п.п.), ОФЗ-25060 с датой погашения в апреле 2009г. – 7,19% (-0,18 п.п.), ОФЗ-25061 с датой погашения в мае 2010г. – 7,15% (-0,15 п.п.), ОФЗ-46014 с датой погашения в августе 2018г. – 8,74% (+0,33 п.п.). Индекс RGBI по сравнению с закрытием предыдущего дня вырос на 0,65% и составил 102,62 пункта.



На первичном рынке прошел аукцион по размещению третьего облигационного займа дочерней компании РЖД - "Желдорипотеки" - на сумму 2 млрд руб. По итогам аукциона ставка первого купона определена в размере 13% годовых. Купонный доход на одну облигацию за первый купонный период составит 64,82 руб.



В четверг, 25 сентября, на денежном рынке пройдет уплата НДПИ и акцизов, что вновь окажет давление на уровень ликвидности, и соответственно, на котировки рублевых облигаций.



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